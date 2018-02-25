〈觀察〉讓股民有感難？推長抱台股基金減稅 財金兩部會喬不攏

台股最長萬點，從融資餘額、成交量能均能看出股民的無感，即便主管機關實施當沖降稅延長、研擬放寬上市櫃條件，來活絡台股動能，但台股根本的結構性問題仍未解，為此投信投顧公會積極推動 TISA 個人儲蓄投資帳戶，要讓民眾有投資台股基金的稅賦優惠，不過金管會、財政部喬不攏，財政部長許虞哲更直接在新春記者會上，給了金管會軟釘子。

去 (2017) 年台股攀上萬點，但台股基金卻獨憔悴，規模急縮至 1778 億元，相較於 2007 年 5200 億元，整整相差近 3500 億元。為了刺激台股基金規模回溫，投信投顧公會理事長張錫認為，必須要下猛藥，所以規劃台版個人儲蓄帳戶 (TISA，ISA 為 Individual Savings Account)，也就是投資人若投資台股基金，一年給予 2.4 萬元的免稅額。

進一步觀察投信投顧公會積極推出的台版 TISA，其實目的就是要引導資金進入台股基金，刺激台股基金規模、提高台股成交量，且有了資金活水，還能協助中小企業壯大，而免稅優惠更可鼓勵民眾長期投資，提供台股穩定的資金。

台灣邁入高齡化社會，資本市場和股市投資人也一天一天在老化，台股投資人平均 45 歲至 50 歲，當目前市場上這些中壯年投資人，老了玩不動時，若沒有新的投資人和年輕人投入股市，到時台股流動性將會是個很大的問題。一名本土券商主管就認為，金管會提出長抱台股基金給予減稅優惠，讓以前把錢投入在定存、債券、保險的民眾，有了誘因投入股市，看好此政策將吸引更多人參與資本市場。

根據投信投顧公會提出的長抱台股基金減稅優惠版本，是從目前 27 萬元「儲蓄投資特別扣除額」中撥出 2.4 萬元，做為民眾透過 TISA 投資台股基金的免稅額，但限制適用對象須持續投資台股基金 5 年以上，金管會主委顧立雄也擬提案，希望在今 (2018) 年 3 月立法院最新會期前提出此修法，初步規劃若可以吸引增加 200 萬名年輕台股基金投資人，約可增加 500 億資金投入台股。

不過在台灣幾乎不收證交所的狀況下，財政部長許虞哲在年前的新春記者會上，直接給了一根軟釘子，他表示，基金投資是投資金額、儲蓄利息是所得額，兩者不能混為一談，且目前的股利所得課稅新制部分，資本利得已免稅，利息也有 27 萬元免稅額，幾乎已經沒有課到稅，並強調這兩項優惠已經較實施 ISA 的國家，包括英國、日本、韓國、加拿大等優惠來的高。

許虞哲也直言，對於台灣租稅優惠部分，歐盟在檢視租稅不合作國家中時，也有要求我國檢討租稅減免，意味著租稅優惠方案仍不可過度提供。

目前財金兩部會仍針對此方案持續溝通中，可確定的是，台灣今年送出減稅大紅包後，如何進一步著手改善資本市場結構性問題，還有待政府提出相關配套措施，才有辦法達到股民有感，稅收也能同步成長的雙贏格局。