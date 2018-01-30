揭秘日本手遊「旅行青蛙」的源起

新浪科技報導，日本手遊 《旅行青蛙》 ，在沒有任何宣傳、沒有任何翻譯的情況下爆紅，該款遊戲的製作人 名叫上村真裕子， 上村及團隊成員表示，《旅行青蛙》的創意源自旅行。

據報導，上村是名旅行愛好者，每次旅行，團隊可以收到照片，會獲得旅行紀念品，同時還可聽他講述旅行中發生的故事。 正因如此，上村的團隊決定開發一款「waiting game」。他認為，玩家在遊戲中扮演的角色是 「 等待旅行者 」 ， 「 這是旅行的樂趣所在，等待者的心情也是開心的」 。

遊戲從概念到發布，歷時長達 10 個月。在上村看來，這個時間已遠超預期，期間，遊戲的規格與設計進行了多次調整，美工也進行了優化。

遊戲發行初期，《旅行青蛙》在日本地區受到了小範圍追捧，逐漸升溫。出乎意料的是，青蛙漂洋過海來到中國後，火熱程度卻秒超了日本。 這讓上村感到有些迷茫，時至今日，他也未能找出火爆的準確答案。

在他看來，《旅行青蛙》與其他主流遊戲最主要區別在於：與世無爭。

上村表示， 「 我們開發它，是為了讓玩家能夠在不與他人競爭的情況下，以自己的節奏享受遊戲 」 。

上村說，當玩家為青蛙做好了旅行前的準備，青蛙會自己行動，玩家可以通過郵寄看照片，以小動物生存的視角感受這個世界，同時還會收到特產或者禮物。這種行為與人類旅行十分相似，顯露出了人與人之間的情感， 「 這種輕鬆愉悅和簡單入門，是它的賣點; 社交平台和口碑，是它的傳播渠道。 」