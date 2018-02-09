手遊鉅作動能強勁 橘子1月營收續寫新猷

遊戲營運商橘子 (6180-TW) 今 (9) 日公布 1 月合併營收達 17.06 億元，月增 2.35%，年增 105.69%，在跨世代手遊鉅作《天堂 M》動能依舊強勁下，橘子繼去年 12 月後，再寫單月營收新猷。

橘子表示，《天堂 M》目前穩居台灣雙平台暢銷榜榜首，截至 1 月底為止，累積會員數已達 393 萬，並已在 1 月 7 日加開 2 組全新伺服器，預計農曆年前再開 3 組，並推出新春限定活動，持續挹注營運動能。

除《天堂 M》外，橘子旗下多款重點遊戲《新楓之谷》與《艾爾之光》等，也陸續推出改版或系列活動。

橘子指出，在 1 月底落幕的台北國際電玩展中，《天堂 M》攜集團旗下事業體聯合參展，4 天展期中，全區活動體驗人數破 7 萬，創歷年新高，成功從遊戲串聯影音新媒體、行動支付與二手交換市集，並為 GASH 平台新增近萬名會員。

至於旗下電子支付平台橘子支 (GAMA PAY)，已於 1 月電玩展中吸引上千名新會員加入，橘子表示，橘子支也於 1 月新增通路，包括橘焱國際餐飲集團旗下所有品牌、Inhouse、LA Café、酒樂等餐飲通路以及 City Wash 自助洗衣等，將持續拓展更多支付消費點。