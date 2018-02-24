巴菲特致股東信：沒談接班人、難覓好交易、利潤創新高、稅改「送來」290億美元

摘要：「股神」巴菲特的波克夏公司發表了第 53 封年度《致股東信》，沒談接班人或發放股息的敏感話題，保險業務受颶風影響嚴重，但稅改福利是 290 億美元，持有現金 1160 億美元再創紀錄。

24 日晚，「股神」巴菲特的波克夏（Berkshire Hathaway）發表一年一度的致股東信。這封致股東信的受眾遠遠超過該公司的投資者群體，世界各地的投資者希望從信件中了解這位傳奇投資者的投資心態，以此作為對未來經濟和市場的預測。

今年即將年滿 88 歲的股神巴菲特，正逐步退出公司日常業務，市場對誰是「股神」接班人的討論也逐漸增多。也許全球投資者必讀的第 53 封《巴菲特致股東信》，除了談論波克夏的營運狀況和巴菲特對金融市場的看法，也會對「身後事」有所安排？

去年第四季和 2017 全年業績

波克夏的 2017 年凈值增長 653 億美元，令 A 類股和 B 類股的票面價值增長了 23%。在巴菲特入主公司的 53 年間，A 類股的每股票面價值從 19 美元漲至 21.1750 美元，年均複合增長率位 19.1%。

2017 年的不尋常之處在於，大部分凈值增長不是來自於波克夏本身。只有 360 億美元來自公司營運，剩下的 290 億美元增長主要來自去年 12 月落地的稅改法案。

這直接「助攻」去年第四季的利潤創新高，凈收入漲至 325.5 億美元，或每股 19.79 美元，年增率漲了五倍多。當季營運 EPS 年增率大跌 24%，至 3338 美元 / 股，主要因保險業務承壓，但跑贏了市場預期的 2617 美元，保險浮存金為 1140 億美元。

2017 年的全年盈利為 449.40 億美元，年增率大漲 87%，但總收入「僅」增長了 8%，至 2421 億美元。

由於美國夏末多次大型颶風影響，伯克希爾 2017 年的保險承保業務稅前虧損 32 億美元。《信》中表示，公司目標是大幅提高非保險類業務收入，將需要實施一筆、甚至更多的巨額收購。高評級債券往往推高投資組合的風險。

關注每股盈利能力，而非 GAAP 凈損益

《信》還花了一定篇幅，論述新的會計規則對季報與年報的負面影響，認為會嚴重扭曲波克夏的凈收入計算。對公司所持 1700 億美元可交易股票的未實現投資損益，也被要求錄入在未來的財報中，可能會導致 GAAP 利潤大幅波動，有時高達 100 億美元以上。

巴菲特認為，在財報中強調實現收益和賬面浮盈 / 浮虧都是不合理的，波克夏真正關注的是每股盈利能力名義增長，媒體最關注的卻是 GAAP 凈收入的年度變更。

《信》強調，波克夏以後會堅持在周五盤後很久或者周六早上發財報，給股東更多時間分析真正重要的數據，也幫助分析人士在周一開盤後給出「更明智的評論」。

波克夏海瑟威 B 類股周五（2 月 23 日）收漲 1.01%，A 類股收漲 0.87%。A 類股去年累漲 22%，並曾首次突破了 30 萬美元的關口。

巴菲特的接班人是誰？

今年 1 月，巴菲特提拔了兩名高管——格雷格 • 阿貝爾（Greg Abel）和阿吉特 • 吉恩（Ajit Jain)——擔任伯克希爾董事會成員。

1160 億美元的現金無處可花？

《信》中稱，截至 2017 年 12 月 30 日，波克夏所持現金和美債為 1160 億美元，再創公司歷史新高。

這比去年 9 月 30 日高出 70 億美元，當時較 2016 年底增加了 860 億美元， 可見現金增長的速度在放緩，但仍是 2006 年底的兩倍多。華爾街見聞曾提到，伯克希爾幾乎全部的資金被投資於一年期以內的短期美國公債。

巴菲特在信中指出，在尋找獨立營運的公司收購時，主要看中以下特質：長期的競爭力、高水平的管理、有形資產的良好回報、誘人的內在增長機會，以及合理的價格。

但 2017 年整個市場上掀起併購狂潮時，波克夏海瑟威卻找不到價格合適的收購對象。他在信中表示：「在併購上我們遵循一條簡單的原則：別人越大膽，我們就越謹慎。」

《信》中也沒有提到波克夏會發放股息，此前曾有分析稱，現金持有過於龐大，為巴菲特製造了來自股東方面的壓力。有股東表示，也許發放一次性的特殊股息更合適。

此外，巴菲特並未詳談川普就任美國總統以來的經濟形勢，但在一定程度上對美國經濟釋出樂觀看法，並像以往一樣對債市風險發出警告。

巴菲特強調：保險業務因颶風損失慘重

《信》中稱，波克夏已經在長尾業務成為領導者許多年。特別是專門從事巨無霸再保險政策，因此承擔了其他 p/c 保險公司已經發生的長尾業務損失。

作為強調該業務的結果，波克夏浮存金的增長已經是非比尋常。然而對浮存金不利的一面是，長尾業務伴隨著風險，帶來浮存金「如潮水般漲落」。

例如，去年九月三個大型颶風襲擊了美國南部得州、佛羅里達和波多黎各。巴菲特稱，他現在猜測颶風產生的保險損失達 1000 億美元左右，而且可能遠高於這個數字。

如果這兩個數字估計接近準確數值，我們在行業中損失的市佔率約在 3%。

值得注意的是，三次颶風帶來了 20 億美元的成本，在 GAAP 規則下對波克夏的凈值影響不足 1%。再保險行業的其他很多公司凈資產損失都在 7%-15% 之間。

2017 年以前，波克夏已經連續 14 年實現了承保利潤，稅前總額達 283 億美元，但巴菲特此前就警告稱，有一些年份難免會虧損。這一警告在 2017 年變成了現實：承保稅前損失為 32 億美元。

不碰科技股？蘋果已成第二大持股

《信》中列出了 15 個到 2017 年底所持最大市值的普通股投資，不過基於會計規則考量排除了對卡夫亨氏的 3.25 億股持有。截至去年底，美國運通、蘋果、美國銀行是波克夏持股的頭三大部位。

巴菲特強調了上述大部分重要投資都是 Todd Combs 和 Ted Weschler 兩位投資經理掌管，每人管理的資產規模至少為 120 億美元，而且決策權相對自由，巴菲特本人常常是看月度持倉報告了解投資情況。

繼續看好被動投資：贏得 10 年賭約

《信》特意提到了巴菲特與華爾街知名諮詢公司 Protégé Partners 十年前的賭約，即追蹤標普 500 的 ETF 表現，將比 Protégé Partners 挑選的 5 隻 FoF 更好。這些 FoF 覆蓋了業內超過 200 隻主動管理型的對沖基金，可以隨時投資自認為有潛力的公司。

結果發現，這五支成立於 2008 年的 FoF 僅在成立當年跑贏了標普 500 指數，在接下來的 9 年內，這些基金的成績下滑，表現都不如標普 500 指數亮眼。這一賭約在 2017 年正式結束。

此前曾有分析稱，巴菲特自己雖然是主動投資型的選股高手，但總是建議普通投資者買入追蹤大盤的 ETF，並總是諷刺主動基金的費用過高。本次《信》中的名言是：

市場有時表現很好，有時表現很糟，可華爾街的手續費從來沒少收過。

『新聞來源／華爾街見聞』