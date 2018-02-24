美股盤後─殖利率持續自四年高點下滑 道瓊大幅收高347點

債券殖利率持續自四年高點下滑，推升美國股市週五收高，本週亦上漲。大盤指數並突破 50 日移動平均線。

週五早場，道瓊與 S&P 500 本週以來下跌 1%。但終場則本週分別收高 0.4% 與 0.6%。

美國股市本週走勢震盪，前三個交易日，主要指數早場強勢上漲，但收盤則滑落高點。週五，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 持續上漲，不再出現此一趨勢。



道瓊工業平均指數收高 347.51 點或 1.39% 至 25309.99。

Nasdaq 指數收高 127.31 點或 1.77% 至 7337.39。

S&P 500 指數收高 43.34 點或 1.60% 至 2747.30。

費城半導體指數收高 29.00 點或 2.19% 至 1351.09。

分析師說，經濟有過熱問題，引來了升息的擔憂。但這較振興冷淡的經濟要好一些。七年來，獲利預期首次上升，這是一項重大利多。

本週初，Fed 公布 1 月會議記錄顯示，央行認為經濟成長加速，通貨膨脹上升，將持續緩慢升息。美國 10 年期債券殖利率因而上升至四年高點。週五，該殖利率略低於該高點，接近 2.875%。

分析師說，投資人認為 10 年期債券殖利率若上升至 3%，將令人擔憂。自 1980 年以來，該水準將突破趨勢線，引發股市大跌，或進入空頭市場。但因這次利率係自極低的水準走高，有點像 1950 至 1960 年代，這段期間，利率上揚，股市亦上漲。

Fed 週五公布貨幣政策報告，表示央行認為，儘管工資僅溫和上升，美國經濟已達成完全就業。該報告將為新任 Fed 主席鮑爾下週進行聽證會的藍圖。

投資人亦消化二位 Fed 決策官員的談話。克利夫蘭 Fed 銀行總裁梅絲特說，未來二年，通貨膨脹當持續守在 2%。紐約 Fed 銀行總裁杜德利說，央行縮減資產負債表進行順利。