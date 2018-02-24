熱門股—雙利多加持動能俏 美琪瑪周漲幅逾2成

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 在蘋果為確保電動車鋰電池原料來源，傳出將與礦商接洽直接買鈷，加上英國石油公司 (BP) 認為 2040 年電動車將增加 100 倍至 3.2 億輛等利多因素推升下，近期股價走勢凌厲，上周開紅盤後拉出 3 根長紅日 K 棒，周四 (22 日) 與周五 (23 日) 雙雙亮燈漲停，站穩所有短天期均線之上，並收復半年線，周漲幅達 25.93%。

美琪瑪為台灣少數鈷系列化工廠，主產品包括 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料原料，美琪瑪表示，受到近來鋰電池需求熱絡影響，近 2 年正極材料原料鈷、鎳營收占比已由原先的 48%，成長到 50% 至 55%，原先占比約 5 成的氧化觸媒則被稀釋至 40% 至 50%。

展望今年，美琪瑪透露，將有新產品推出，為目前市場缺貨的產品，獲利動能佳，但因仍在小規模試俥中，量產數量也不大，營收表現不會太過明顯，預計最快下半年對外亮相。

據了解，美琪瑪去年電池材料出貨量超過 1.6 萬噸、達到近 1.7 萬噸，今年預期將超越去年出貨量，以目前鋰電池需求持續熱絡來看，美琪瑪全年營收有機會再度改寫新猷。

美琪瑪 1 月合併營收達 4.22 億元，月減 1.29%，年增 61.72%。

