〈觀察〉宏達電大將出走 王雪紅的2大考驗

宏達電 (2498-TW) 大將接連出走，尤其是前智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨離職，更引起市場討論，過去張嘉臨還能幫忙頂著手機業務，張離職後，只能由董事長王雪紅一肩扛起，包含手機與 VR 兩大業務，未來要如何讓萎縮的手機業務回春，並帶領公司快速轉型，掌握 5G 的大浪潮，將是王雪紅的兩大考驗，也是宏達電能否重返榮耀的重要關鍵。

宏達電去年將部分手機研發團隊出售給 Google，連同研發大將、創始元老之一的營運長陳文俊也離職，轉任 Google 研發專案團隊，雖然宏達電因此有了 11 億美元 (約新台幣逾 321 億元) 的業外收益，但是全球市場研究機構 TrendForce 預估，今年宏達電手機生產數量將下探 200 萬支保衛戰。

TrendForce 指出，宏達電去年手機生產總量不到 1000 萬支，去年宣布將研發人員等出售給 Google，且在今年 1 月 31 日正式切割，削弱自身的開發設計優勢，預估今年除了已設計完成並即將在第 1 季底發表的旗艦新機外，其餘機款可能都必須透過委外設計代工的模式，生產數量將再度向下探底；從研調機構預估今年 200 萬支生產量來看，相較宏達電全盛時期 1 年 4500 萬支手機銷量，可說是相當的慘澹。

在前執行長周永明、北亞區前總經理董俊良相繼離職後，手機業務由張嘉臨主掌，王雪紅可專心衝刺 VR 業務，打造 VR 生態圈，但在張嘉臨離職後，包括手機及 VR 全部皆由王雪紅主導。

宏達電在農曆年前宣布組織結構調整，把手機及 VR 兩大產品線的業務與行政整合，全球分成五大區域市場，委託各區領導者推動產品組合，各地區負責人分別是，美洲區總經理 Daniel O’Brien，歐洲區總經理 Paul Brown，北亞區總經理鮑永哲，中國區總經理汪叢青， 台灣區總經理陳柏諭。

王雪紅認為，透過組織轉型及業務行銷整合，將有助發展整體業務，隨著智慧手機的發展，及即將推出的 5G，還有 VR / AR 行業的增長，為了更好使 HTC 能掌握商機，因此決定把智慧手機及 Vive 業務放在共同領導之下。