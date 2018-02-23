港交所：來港上市生物科技公司最少要有一資深投資者

香港聯交所2月23日發表上市諮詢文件，建議讓沒有收入的生物科技公司來港上市，但需要最少一名資深投資者，於首次公開招股至少6個月前，已作出相當數額的投資，以證明該公司獲得資深第三方投資者認可；此外，其產品要受主要當局規管，包括美國食品和藥物管理局、中國國家食品藥品監督管理總局及歐洲藥品管理局，其他將因應個別情況考慮。有關產品已通過第一階段臨床試驗，產品須進行人體測試。

諮詢文件亦對生物發行人作出指引，範圍包括藥劑（小份子藥物）、生物製藥、診斷器材等醫療器材；其他生物科技產品將按情況逐一個別考慮。

在保障股東措施上，諮詢文件要求有關公司市值至少15億港元；上市前最少兩個會計年度一直從事現有業務，管理層大致相同；集團要有足夠應付未來最少12個月開支的125%營運資金。其主營業務的根本變動必須得到聯交所同意，較短的除牌流程（須在12個月內重新遵守有關規定）；並會在股份代號結尾加上股份標記「B」。

文：周燕芬

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)