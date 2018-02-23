哈啦財經／小英讓陳南光接央行副總裁他壓力好大？

在任 20 年的中央銀行總裁彭淮南 2 月 26 日將正式退職，副總裁楊金龍也將成為新任央行總裁，不過，總統蔡英文也任命貨幣金融學者陳南光接任央行副總裁，現年 53 歲的他，不僅是彭淮南學弟、也是現任監察委員陳師孟得意門生，更是央行史上僅次於當年陳師孟、第二年輕的副總裁。

由於楊金龍的任期是 5 年，將至 2023 年屆滿，到時楊金龍已 70 歲，而陳南光卻還不到 60 歲，也因此，這次小英總統的人事安排，也已引發市場揣測是在為未來央行總裁接班人鋪路，尤其當年彭淮南接任央行總裁時也不到 60 歲。只是若真如此，即便楊金龍未來 5 年成央行掌舵者 ，但其所面臨的壓力恐怕又更大。

其實，早在 2016 年 9 月彭淮南首度鬆口不再續任前，就傳出有人想拉下彭淮南，甚至有多人想競逐央行總裁大位，而之後市場也陸續點名人選，包括前行政院長林全、前央行副總裁陳師孟、前行政院副院長吳榮義、前央行副總裁許嘉棟、日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明、前經建會（現國發會）主委陳博志、現任悠遊卡公司董事長林向愷、前財政部長也是現任台灣金控董事長呂桔誠。

雖然最後小英總統沒有選擇具民進黨色彩的人士接任央行總裁，而是由彭淮南一手提拔的愛將楊金龍出任，卻也安排年僅 53 歲的陳南光出任央行副總裁，而這樣的人事安排也引發市場揣測。

從陳南光的資歷來看，擔任央行副總裁算是適才適所，國立台灣大學經濟學系畢業、經濟學研究所碩士、美國明尼蘇達大學經濟學博士，曾任美國明尼蘇達大學經濟學系講師、國立台灣大學經濟學系助理教授、副教授、教授。自 2013 年起，每年擔任央行金融穩定評估會委員，並應邀參加央行「貨幣成長目標區學者專家座談」，曾多次參與央行委託研究計畫，熟稔總體經濟、貨幣銀行與金融市場。

不過，陳南光也有兩個身分引發關注，第一個就是他在台大經濟研究所碩士論文的指導教授，就是現任監委陳師孟，因此，也被外界視為陳師孟的嫡傳弟子，還有陳南光也是美國明尼蘇達大學經濟學博士，而彭淮南亦是明尼蘇達大學經濟碩士、榮譽法學博士，陳南光也算是彭淮南的學弟。

不僅如此，現年 53 歲的陳南光也是僅次於當年陳師孟、第二年輕的央行副總裁，而當年陳師孟是在前總統陳水扁 2000 年當選總統後，被安排接任央行副總裁，當時還曾傳有意讓陳師孟在 2003 年彭淮南首任任期屆滿後接棒，只是後來彭淮南得到陳水扁的信任，陳師孟後來轉任總統府秘書長。

而楊金龍接任央行總裁的任期是 5 年，任期至 2023 年 2 月 25 日，屆時楊金龍也已 70 歲，但陳南光仍不到 60 歲，與當年彭淮南接任央行總裁時的年紀 59 歲差不多。

也因此，市場揣測總統蔡英文已在為央行總裁接班人提前布局，先讓陳南光先進入央行歷練，在楊金龍旁學習，了解央行業務，尤其是最重要的匯率及利率政策，若未來更上一層樓，也不至於遭受太大批評聲浪。

只是現在身旁多了個總統蔡英文欽點的副總裁在旁學習，甚至被認為可能是 5 年後取代自己的人選，外界認為，楊金龍接掌央行後壓力將更大，尤其還要因應國內外政經情勢的變化，今年台灣可能也面臨升息決策，加上國內外金融市動盪加大，央行在匯率操作上難度也更高，還得面臨隨時被拿來與全球史上唯一的 14A 總裁彭淮南做比較，對楊金龍來說，這央行總裁勢必做的很有壓力。

不過，楊金龍面對這位年輕的央行副總裁也不用太擔心，因為彭淮南過去也曾面臨相似的情境，當時前總統陳水扁也安排陳孟師出任央行副總裁，或許楊金龍可以跟彭淮南請教一下，當年如何獲得總統陳水扁信任，也許也能取得總統的信任。

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