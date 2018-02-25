《一窺股神的投機世界》行情上漲的秘密：其實就這兩個關鍵

目前美股屢創新高、台股萬點不墜的行情，追溯源頭，是從金融海嘯後各國央行競相推出超寬鬆貨幣政策創造的充裕資金環境而來。問題在於，水能載舟，亦能覆舟，在全球貨幣政策紛紛轉向的當下，以下節錄德國股神安德烈．科斯托蘭尼傾盡一生經驗所傳授的心法《科斯托蘭尼的投機世界 增修版》，讓你知道當前環境下，貨幣政策的轉變對證券市場只是短期利空？或是投資人必須趕緊腳底抹油的出場警訊？



貨幣對證券市場而言，就像氧氣之於呼吸，或汽油之於引擎一樣的重要。沒有貨幣，即使未來形勢大好，世界充滿和平，經濟一片繁榮，行情也不會上漲。如果沒有剩餘的錢，就沒有人買股票。我們可以說，貨幣是股票市場的靈丹妙藥。

貨幣＋心理＝趨勢

但是單靠貨幣，股票市場也不會起變化，還要加上另一個心理因素。如果投資大眾的心理是負面的，即沒有人想買股票，市場也不會漲。只有在貨幣和心理都呈正面時，股票指數才會上揚。兩個因素都是負面時，指數就會下跌。

如果一個因素呈正面，另一個因素呈負面，發展趨勢就會持平，也就是說，證券市場的行情平淡、無趣，不會出現大幅波動。我的公式由此得出，同時也成為我的信念：貨幣＋心理＝發展趨勢。



如果某個因素略占上風，便會透過略為上漲或下跌的指數呈現出來，這要看哪個因素更強。只有當一個因素發生逆轉，使兩個因素同時變成正面或負面時，才會出現行情大漲或大跌。

結論是，如果大小投資者願意，且有能力買股票，指數就會上漲。他們願意購買股票，是因為他們對金融及經濟形勢抱持樂觀看法；他們購買股票，是因為口袋裡有足夠的資金。這就是行情上漲的全部祕密，即使是經濟呈現不利的態勢，也都適用。同樣的機制也會起反作用。

當一般大眾非常悲觀，負面評價未來，而且缺少現金，一方面因為大眾可以將錢投資到其他地方，例如房地產、儲蓄或債券，賺取更高的利率，一方面也因為貸款取得更加困難。如果缺少想像力和貨幣，指數就會跌到谷底。

我認為對中期證券市場，貨幣比想像力更具決定性作用。如果貨幣因素是正面的，那麼到了一定時候，心理因素也會變成正面的。

如果有很多剩餘資金留在金融機構內流通，據我的經驗，這些流動資金的一部分最晚在九到十二個月之後，便會進入證券交易市場，雖然此時大多數的投資者對股票仍持負面態度。在此階段，第一批的買進交易遇到的是完全淨空的市場，這時指數開始上漲。上漲的指數使大眾對股票產生興趣，於是繼續出現買進交易，吸引新的買主，如此循環不已。

反之亦然。如果貨幣因素是負面的，大眾的心理狀態在九到十二個月之後也會轉成負面狀態，即使經濟第一線的消息仍相當正面，如果沒有新的資金，行情還是無法上漲。如果大家期待的指數上揚沒出現，第一批人就會失望地退出股票市場。

第一批賣出交易把指數壓低，引發進一步的股票出售，如此循環下去。這時評論家仍然可以找到負面消息，當成指數下探的理由，這時，整個氣氛已經改變了。對於中期的證券市場發展，貨幣至關重要。因此，投機人士必須密切注意影響貨幣的各種因素。

科斯托蘭尼的投機世界（增修版）

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