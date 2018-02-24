減肥也要訂KPI！總裁5個月甩肉23公斤

撰文／今周刊 萬年生

新的一年，不少人的願望是「減重或規律運動、增進健康與身材」，台灣會計業龍頭、勤業眾信聯合會計師事務所總裁郭政弘，5 個月成功甩肉 23 公斤，甚至理想體重一維持就是 15 年的方法，絕對值得參考。

改變作息、每天慢跑

10 分鐘為單位，累計拉長時間

多數人不知道，現在形象專業、陽光愛笑的郭政弘，剛進勤業時，因工作繁忙、工時長，體重從 70 出頭，逐年如吹氣球般，胖到 92 公斤。2002 年，郭政弘成為事務所合夥人，事業正邁向成功之際，一位合夥人前輩點醒他，健康恐因體重持續增加出問題；且身為會計師合夥人，外表展現的專業形象很重要，「身材發胖，大家覺得你是個比較 lazy（懶惰）的人，對事情沒那麼積極、服務客戶可能不到位。」郭政弘因此開始設定達到理想體重的目標。

吃過減肥藥，發現沒用，在太太鼓勵下，他從運動下手。考量騎自行車、球類運動都要花長時間，後者還要配合其他人時間，自己工作又忙，於是，一個人就可完成、時間又能控制在每天一小時之內的跑步，成了首選。

第一個行動就是改變作息。每天早上 9 點前要上班，他原本都 7 點起床，為了跑步，他改為提早 1 小時，6 點起床、7 點前到健身房，慢跑、梳洗 1 小時搞定。但對當時 92 公斤的郭政弘來說，真正邁出這一步，是有難度的。為了降低門檻，他把目標時間拆成小單位，藉此把跑步從困難變得容易。

舉例來說，每天目標跑 30 分鐘，就以 10 分鐘為單位，到了 10 分鐘，再加 5 分鐘；15 分鐘後，告訴自己已經跑了一半……。從小單位開始累積，就會覺得輕鬆。只不過每天一早 6 點就要起床，遇到天氣冷或是前一天有應酬，說不痛苦是騙人的。「一定會讓你非常掙扎，人就是這樣，都有要不要繼續維持的點。」郭政弘不諱言，選擇繼續保持就會往正面跑，如果選擇沒關係、再睡一下，則會慢慢往反面跑。

過程中，如何克服內心掙扎？他透露，關鍵在找到激勵方式。「磅秤有點像 KPI（關鍵績效指標），」過去，郭政弘從沒站上磅秤的勇氣，開始跑步後，他經常站在磅秤上，沒想到持續跑步 1 個月，就瘦下 5 公斤，「常檢視自己努力的成果，自然往進步的方向前進。」想著達成目標後的效果，再搭配自我激勵，讓他一次次克服掙扎，養成習慣。「習慣的事，你沒做會覺得不舒服。」5 個月之後，他瘦下 23 公斤。

來源：《今周刊》 1104-1105 期

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