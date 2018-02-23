聯發科攻AI 加入臉書、亞馬遜及微軟創立的神經網路架構

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今(23)日宣布，加入開放神經網路交換格式(ONNX; Open Neural Network Exchange)，以推動 AI 創新。ONNX 是由亞馬遜、臉書及微軟攜手創立的 AI 架構，用意在建立相容標準以便在不同架構之間轉移深度學習模型，形成開放生態系統，讓 AI 開發者在開發計畫任一階段，皆能混搭所需工具與架構。

聯發科指出，旗下人工智慧平台 NeuroPilot，已支援 Android 人工神經網路技術 (ANN; Android Neural Network)，現在加入 ONNX，可以提供開發者更完整 AI 開發工具與平台，這是聯發科策略性打造 AI 生態系統的重要環節。

聯發科近日發表的人工智慧平台 NeuroPilot，整合了軟、硬體技術，以加速 AI 終端運算實現為主要任務，包含了 AI 處理器 (APU; AI Processing Unit) 及軟體開發套件 (SDK) ，將是開發新一代整合 AI 功能的手機及智慧家庭裝置、汽車電子等產品的最佳平台。

聯發科副總經理暨家庭娛樂事業群總經理游人傑表示，開發 AI 應用程式與功能的關鍵在開放生態系統，因為研究共享與相容性才是創新真正推手，聯發科在開發 NeuroPilot 時，希望能保留相容性與選擇，因此決定加入 ONNX，期打造開放且具彈性的 AI 平台。

聯發科技 NeuroPilot 人工智慧平台支援市場上主流 AI 架構，可與神經網路軟體開發工具搭配運作，包括 Google 的 TensorFlow、Caffe、亞馬遜的 NXNet、索尼的 NNabla 等等。作業系統方面，可同時支援 Android 與 Linux 系統。