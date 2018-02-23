夏普、海信和解有望？傳夏普已向美法院撤銷侵權訴訟

鴻海 (2317-TW) 旗下夏普 (6753-JP) 與中國海信集團對於夏普商標使用權爭議 傳有機會化解，外電報導，夏普已撤銷在美國對海信集團所提起的侵權訴訟，或許雙方仍有機會重新朝向協商之路邁進。

根據日經新聞報導，夏普正向海信集團要求買回美國市場的夏普電視商標使用權，因此撤銷訴訟，可能是為了放低姿態，讓雙方能重回協商之路。

夏普與海信對於夏普商標權的起因，是海信集團在 2015 年以 2370 萬美元，收購夏普墨西哥工廠全部股份與資產，並取得夏普電視在巴西以外的美洲地區品牌使用權。

不過 2016 年 4 月鴻海參股夏普之後，夏普社長戴正吳也在同年 10 月親自前往海信總公司，與海信集團總裁劉洪新直接協商，但是海信認為，夏普品牌對集團很重要，集團也將遵守協議，使用夏普品牌直到 2020 年底。

夏普則是在 2017 年 4 月以書面告知海信將終止品牌授權契約，不過海信並未理會，仍持續使用 SHARP 品牌販售液晶電視產品。到了 2017 年 6 月，夏普以海信在美國 SHARP 品牌販售低品質、低價液晶電視產品，嚴重損害 SHARP 品牌形象，因此遞狀控告海信，要求海信停止使用 SHARP 商標，並要求損害賠償 1 億美元。

2017 年 7 月，夏普向紐約州南部聯邦地方法院提出專利侵害訴訟，控告中國海信集團在美國製造與銷售的部分電視機產品，侵害夏普的 WLAN 相關專利技術。