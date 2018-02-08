美國太陽能產業2017年就業人數流失近萬人 首次產業就業萎縮

根據周三公布的新報告，美國太陽能產業去年流失了近 1 萬個就業機會，其中如加州和麻州等成熟市場流失情形最嚴重，主因為這些市場的太陽能板的安裝成長速度趨緩。

太陽基金會（The Solar Foundation）在 2010 年開始追蹤太陽能就業市場以來，這是太陽能這個快速成長的產業頭一回就業萎縮。

2017 年全美太陽能就業人數減少 3.8%，自前一年的 26 萬 77 人，下降至 25 萬 271 人，報告指出，就業人口的流失歸咎於公用事業規模和家用太陽能板的裝置均下降，以及產業對於太陽能面板進口關稅的不安。

報告引述聯邦數據指出，太陽能產業的就業人口仍遠超過煤礦、風力和核能產業的就業人口。

由於 2016 年開發商爭相利用當年到期的聯邦稅務抵免，所以當年美國太陽能安裝創新高紀錄，過後 2017 年的安裝數下降。國會雖然已經通過延長該稅務抵免，但企業要重建項目管道還需要一些時間。

此外，加州、麻州和內華達州等大型市場的家用系統需求已經放緩，因為激勵措施的吸引力下降了。在特斯拉公司收購 SolarCity 後，家用太陽能也廣泛縮減，安裝商積極擴張的行動也踩了剎車，取消上門銷售的業務。

但太陽能產業在明尼蘇達州、亞利桑那州、猶他州、紐澤西州、紐約和田納西州的就業成長強勁。

太陽基金會估計，明年太陽能產業整體就業預計會恢復成長，較今年底的 263000 人增加 5%，此預期係在川普總統對太陽能面板課徵 30% 進口關稅之前所做的，報告的作者 Ed Gilliland 認為，該進口關稅的影響要到 2019 年才會完全顯現。