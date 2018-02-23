力拼個人化CAR-T療法 吉利德注入30億美元求領先地位

製藥商吉利德 Gilead Sciences (GILD-US) 去年出價 119 億美元併購荷蘭生物製藥公司凱特 Kite Pharma (KITE-US) 來強化其年邁的專利組合及癌症藥物。

現為子公司的凱特週四 (22 日) 宣佈砸 30 億美元獲得 Sangamo 生技公司 (SGMO-US) 鋅指核酸酶 (Zinc-finger nucleases, ZFN) 的獨家使用權，可用 ZFN 平台開發個人化的 CAR-T 療程，也卓重於這方面的領先地位。

合約條款結構為現金 1.5 億美元，及 30 億美元的開發經費。吉利德週四 (22 日) 股價下跌 1.60% 來到 79.40 美元。Sangamo 股價則上漲 14.41% 來到 25.40 美元。

Sangamo 股價日線趨勢圖

CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T Cells) 療法市場相當競爭，現以凱特及諾華 Novartis (NVS-US) 處於領先的地位。

據了解，Sangamo 給了凱特製造自體移植及異體移植的反癌細胞療法。除此之外，凱特也可避免另外研究 CAR-T 療法的諾華與 Juno 獲取 ZFN 的使用權，一石二鳥。同時，這項交易不但給了 Sangamo 大量的資金做喘息，也可使市場更多時間觀察 ZFN 與現在較夯的 CRISPR 基因改造技術。

吉利德提道，使用個人化 CAR-T 將無需病患與藥物做「適應」，大大的縮短注射藥物的時辰。此外，輝瑞 Pfizer (PFE-US) 支援的 Cellectis，也同樣使用其 TALEN 平台做個人化 CAR-T。諾華及 Juno 則是使用 CRISPR/Cas9 的方法製造個人化 CAR-T。