【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 通膨疑慮引發美股回檔，台股受累回落半年線下方

台股開紅盤第二日，受美國 CPI 年增率維持在 2% 之上引發通膨疑慮拉回影響，今日台股呈現開低小幅震盪走勢，收盤下跌約 52 點。終場台指期下跌 60 點 (-0.56%)，逆價差 36.38 點，電子期下跌 3.6 點 (-0.81%)，逆價差 1.88 點，金融期上漲 6.4 點 (+0.53%)，逆價差 3.82 點，非金電期下跌 72 點 (-0.58%)，逆價差 38.59 點。台指期下跌，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 297 口，淨空單部位 3366 口；投信淨空單增加 376 口，淨空單部位 34606 口；外資淨多單減少 4872 口，淨多單部位 42893 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收帶下影線黑 K，指數回落半年線之下，籌碼面部分，單日成交量能約 1205 億元，外資上市現貨賣超金額約 59.51 億元，期貨未平倉淨多單 42893 口，外資現貨、期貨同步減碼多單。

◆ 選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.49 變動到 1.32，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權下移到 11,100 點，賣權維持在 10,400 點，外資選擇權淨空單部位 27,554 口。