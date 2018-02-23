【統一證券】盤前分析－上檔壓力重重、仍應保守應對

◆盤勢分析

美國聯準會公布會議紀錄顯著偏向鷹派，帶動美債殖利率再創新高壓抑股市動能，也使國際資金對於新興市場投資意願轉弱，不利於台股後勢發展，仍應保守操作，持盈保泰。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，在聯準會主席葉倫卸任前最後一次貨幣政策會議上，聯準會發出強烈的升息訊號，上調對於經濟成長的預期，通膨落後於聯準會目標的風險逐漸化解，故升息進度將有較大可能性加速；鷹派說詞使道瓊指數上檔壓力更難以突破，且升息循環也再度降低次級市場投資意願，將使美股後勢趨向保守發展。

第二、在中國人行啟動逆回購淨投放 3500 億元人民幣、資金需求壓力舒緩、中國兩會題材發酵，以及深陷重整的樂視網爆天量漲停等因素帶動盤面氣氛下，上證指數昨日以大漲 2.17% 呈現開門紅；但投資人情緒在包括台、港、日、韓等市場均轉趨保守影響後，恐壓抑持續上揚動能，對於短期陸股後勢仍應避免過度樂觀看待。

第三、技術面觀察。昨日台股遇 10 日線顯著承壓無法有效突破，上檔仍有季線重大套牢壓力，且量能縮減，技術面維持偏空；加上外資現貨態度仍站空方，應輕倉短作避免追價。

第四、昨日盤面觀察。相較權值類股賣壓沉重，中小型類股則各有題材推升櫃買指數走高，生技族群資金再度回籠，包括浩鼎、中裕、麗豐 - KY、佰研、智擎等均表現強勢；聯亞受惠 3D 感測產品最快於第二季出貨的題材推動，強勢走升 4.5%；中國新能源汽車補貼政策帶動電池材料需求，使美琪瑪及康普連袂走強。