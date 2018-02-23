假加密貨幣 真外匯募資？委國Petro不接受玻利瓦幣支付

正遭遇經濟存亡之際的委內瑞拉，近期因財政問題導致債務攀升、即被美國列入經濟制裁中、貨幣貶值 97% 以上、未修護原油產線使品質低劣，導致原油出口量及出口價格大幅滑落。

委內瑞拉總統 Nicolas Maduro 去年 12 月宣佈將推出以原油支持的加密貨幣「petro」，以求穩定國內財政問題，及跨越金融制裁的約束。

數據顯示，在去年年初之時，委國貨幣玻利瓦匯價為 1 美元兌 3100 玻利瓦 (Bolivar)，但至 11 月初已貶值至 41000 玻利瓦。週四 (22 日) 的《dolartoday》非官方貨幣數據顯示，1 美元可兌 230,764 玻利瓦 (Bolivar，委內瑞拉幣)。

玻利瓦兌 1 美元 / 圖：dolartoday

「官方數據」顯示，1 美元是兌 10 玻利瓦。

玻利瓦兌 1 美元 / 圖：xe

然而，開放預售的 Petro 疑似為一起增加外匯的手段。因委國禁止國民購買外匯，且無法使用委國玻利瓦幣來購入加密貨幣 Petro ，委國只收取 2 款國際貨幣即美元與歐元，和 2 款加密貨幣比特幣 Bitcoin 及以太幣 Ether。

對此，委國民眾於推特上怒斥政府，如網友 @JanethMcc 提道，只擁有玻利瓦的他無法購入 Petro。《彭博》提道，委國民眾的另一項選擇則是使用黑市購入 Petro 加密貨幣，認為其民眾可有效預防委國貨幣的通膨。

Caracas Capital 執行總監 Russ Dallen 提道，並未有明確規定 Petro 可換原油，而委國缺乏基本食物及藥物，Petro 的擁有者同樣應無法兌換這些物品，「正確的價格上，任何產品皆可被販售」。

委國政府目前的債務高達 600 億美元，目前官方數據顯示販售 Petro 的營收為 7.35 億美元，但公共區塊鏈數據只顯示了大約一半的金額。Petro 目前的預售價為每 Petro 兌 60 美元，總量值 49 億美元。

Petro 白皮書提道，一半的金額將進入委國財政基金，而另外一半將用於開發 Petro 項目。在使用系統方面委國政府也有不一，白皮書提道 Petro 是使用以太幣系統，但政府提道是使用 Nem 系統。

如投資人有需購入 Petro，可上委國官方網站購入。預售截止日為 3 月 19 日。