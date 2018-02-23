〈MWC展將登場〉經濟部帶隊 台廠大秀5G、VR、物聯網實力

2018 世界行動通訊大會 (MWC)2 月 26 日將在西班牙巴賽隆納登場，全球各大廠競技，台廠也不落後，經濟部率領工研院、資策會及國內 10 家廠商前往參展，展現在 5G、VR、物聯網、AI 的實力，另外，宏達電 (2498-TW) 也將展出最新的 Vive Pro 及 Vive Wireless Adaptor，董事長王雪紅更將首度擔任主題演講嘉賓。

今年 MWC 除了將有 10 多款新手機亮相，最引關注仍是在 5G、物聯網、VR/AR，和人工智慧 (AI) 等新技術及未來新趨勢；經濟部通訊產業發展推動小組與工研院今年以 5G、AI、IoT、AR/VR 為主題，集結中華電 (2412-TW)、研華 (2395-TW)、寶蘊凌科、現觀科技、數位宅妝、佐臻、云辰 (2390-TW)、盟創科技、物聯智慧與鈺登科技等台灣資通訊廠商，共組台灣館前進 MWC。

中華電才剛宣布成立 5G 國家隊，將全力發展 5G，中華電指出，在台灣館 5G 技術主題區的展位面積最大，將展示專為企業客戶提供的 5G 智慧管 +，讓企業用戶體驗高頻寬且穩定不延遲的傳輸品質，現場還將透過機器人，展示包含運用虛擬化行動邊緣計算（vMEC）來進行人臉 AI 辨識及行動 SNG 應用，同時可透過 SDN 讓企業客戶輕鬆自訂上網管理，及 AR 智慧遠端協作等多項應用。

工研院將展示超高密度網路干擾消除技術 (Ultra-Dense Network,UDN) 及智慧型行動網緣運算平台，(intelligent Mobile Edge Cloud, iMEC) 兩項技術，運用體驗式設計，讓參觀者實際感受 5G 的高速飆網和低延遲性。

工研院指出，5G 相關應用絕對是今年 MWC 的重頭戲之一，隨著 5G 時代來臨，行動網路必須具備高頻寬、低延遲的特性，隨著人口向都會集中，網路基站的佈建也更加密集，網路訊號彼此之間的干擾，成為不可忽視的議題，當基地台間的距離越接近，基地台覆蓋範圍越容易互相重疊，手機與基地台的通訊將會受到相鄰基地台的干擾，並嚴重影響上網體驗。

工研院表示，5G 網路「低延遲」特性，將帶動 AR/VR 應用、高畫質影像傳輸，及無人自駕車等科技新應用的興起，行動通訊也同時面臨即時運算效能、低延遲與高頻寬的新挑戰，產業先驅應用催化「邊緣運算技術」（Edge Computing）的發展，鏈結行動通訊的 5G 新生態，可滿足使用者在行動終端的體驗需求。

鎖定 AI 發展浪潮，寶蘊凌科將首次推出 Linker AI Platform，提供易於使用的 AI 開發環境，現場將實機展示智慧追蹤辨識，透過軟硬體整合，讓鏡頭具有學習與思辨能力，是未來可結合 5G 與 AI 人工智慧進攻市場的解決方案。

5G 除通訊技術帶來新的變革外，巨量數據則成為未來企業商業行銷的寶礦，也是 AI 人工智慧學習與運算的基礎，現觀科技建立 DMP（Data Management Platform）平台，利用進階的深度學習與 AI 人工智慧，對用戶做 360 度的消費者洞察的預測與分析，可提供全球電信營運商在 5G 時代的用戶全貌解決方案。

5G 行動終端通訊不再只侷限在智慧型手機、智慧眼鏡的應用，更將廣泛應用在各垂直領域，佐臻將首次對外展示最新智慧眼鏡「J2」（Jorjin Reality），除了現實視野疊加影像外，還要能夠進行互動不，只實現一般的 AR 影像疊加技術，更是有深度感測（3D 感測）運算與影像的智慧眼鏡。

數位宅妝 iStaging 以整合建築、房仲、設計師之間的 VR 虛擬實境平台開始，戴上 VR 頭顯，方便看屋及設計，這次將在 MWC 展出運用最新 AI 人工智慧運算，可將手機變成為高級環景相機的「VR Maker」，將觸角延展到新零售與電商的領域。

另外，物聯智慧展示各式監控影像處理的 Kalay 雲端平台；云辰強打長久耕耘歐美市場的智能居家與保全平台管理系統 HomeSys；盟創科技將展示具廣覆蓋率、低功耗及大量連結特性的 NB-IoT gateway 解決方案，另外還開發車聯網解決方案，打造優化的穩定網路環境。

網通領導品牌智邦子公司鈺登科技，展出重點包含大數據中心交換器（Big Data DataCenter Switch）、針對電信商與企業市場客製的第 3 層 / 第 2 層交換器產品系列等網通解決方案。

台灣館強打台廠的實力之外，宏達電也是另一個看點，董事長王雪紅率隊親征，同時將首度擔任 MWC 主題演講嘉賓，將以創造更好的內容和媒體為題發表演說，據指出，宏達電展場將展示智慧手機、及虛擬實境產品 2 大主題，包括近期開賣的 HTC U11+、U11 EYEs 等智慧手機，VR 產品則包括 VR Vive PRO、Vive Focus 等。