精成科去年Q4獲利超越前3季總和 全年EPS 0.8元

華新 (1605-TW) 集團旗下精成科 (6191-TW) 去年第 2 季轉盈之後，獲利也逐季成長，該公司董事會今 (22) 日通過全年財報，稅後純益 4.23 億元，每股稅後純益為 0.8 元，為該公司連續兩年呈現營運的獲利。其中去年第 4 季純益為 2.12 億元，超越前 3 季總和。

精成科去年全年營收為 206.43 億元，年減 8.2%，稅後純益 4.23 億元，年減 22.75%，每股純益為 0.8 元；去年第 4 季稅後純益 2.12 億元，超過去年前 3 季獲利總和，季增 21.47%，年減 6.57%，每股純益為 0.4 元。精成科認為，2018 年營運包含營收與獲利，都可望持續成長的局面。

目前精成科產線集中在中國大陸的黃江、深圳、昆山及重慶，月產能 320 萬平方呎，預計今年再增加 60 萬平方呎的產能，在 4 月 2 日投資日本汽車板 PCB 廠 ELNA 公司 9.35 億元完成交割後，將再增加 ELNA 在日本及馬來西亞設置 105 萬平方呎的產能。

另外，精成科針對一線汽車電子廠於安徽蕪湖設置的 EMS 廠，也將在今年第 4 季完工，新蕪湖廠新增產能並將分 3 年陸續開出。

目前精成科業務分為包括 PCB 及 EMS 兩大業務區塊，去年全年 206.43 億元營收中，EMS 業務占約 55%，PCB 空板營收約占整體的 45%。

由於現任總經理江清秋將在 3 月 1 日退休卸任，精成科董事會今日也通過由賴偉珍及楊建輝兩人出任總經理，由賴偉珍主管 PCB 業務，楊建輝主管 EMS 業務。

精成科也決議 6 月 14 日召開股東會。