14A總裁26日交棒 賴揆表敬意彭淮南說了這些話

中央銀行總裁彭淮南將於 25 日任期屆滿，並於下周一 26 日正式交棒，也宣告 20 年的彭淮南時代將就此結束。彭淮南今（22）日參加最後一次行政院院會，針對彭淮南對國家的貢獻，行政院長賴清德也表達最高的敬意及謝意。彭淮南也回應，院長溢美之詞，愧不敢當，「感謝長官給我機會為國家服務，希望沒有辜負他們的期望」，也感謝歷任總統、院長支持及各部會首長的協助，央行理事會才能依央行法的規定運作，執行業務。

由於總統蔡英文在年前已公布新任央行總裁人選，由央行副總裁楊金龍升任，任期 5 年至 2023 年 2 月 25 日止，央行將於下周一 26 日上午 9 時舉行卸任、新任總裁交接典禮，並由行政院施副院長俊吉監交。

至於楊金龍所遺副總裁職務，總統蔡英文也發布任命陳南光為央銀副總裁，任期自 3 月 5 日至 2023 年 3 月 4 日止。陳南光現年 53 歲，國立台灣大學經濟學系畢業、經濟學研究所碩士、美國明尼蘇達大學經濟學博士，曾任美國明尼蘇達大學經濟學系講師、國立臺灣大學經濟學系助理教授、副教授、教授。自 2013 年起，每年擔任本行金融穩定評估會委員，並應邀參加本行「貨幣成長目標區學者專家座談」，曾多次參與本行委託研究計畫，熟稔總體經濟、貨幣銀行與金融市場。

由於彭淮南任期至 25 日屆滿，26 日退職，今日也是彭淮南最後一次出席行政院會。行政院長賴清德在會也對彭淮南表達敬意及謝意。他指出，彭淮南服務央行長達 43 年之久，擔任央行總裁職務達 20 年。任內採行彈性的貨幣及匯率政策，並推動前瞻性金融體制改革，成功帶領央行達成法定賦予之任務。

他表示，近 20 年來，台灣遭遇亞洲金融風暴、921 震災、科技泡沫、SARS 危機、美國次貸風暴及全球金融海嘯等劇變，央行在彭淮南的帶領下，都能即時因應，尤其在 2 次金融危機期間，央行多次降息，提供金融市場充裕流動性，並採取有效措施以穩定外匯市場，使台灣受創相對輕微，經濟迅速復甦。

同時，彭淮南任內也推動諸多開創性業務與制度變革，包括建議擴大中小企業信保機制、協助改革就學貸款制度。在 921 大地震當天即推出新台幣 1000 億元 (實際動撥 662 億元）重建家園優惠貸款，同時建置外幣結算平台等，建樹良多。

不僅如此，彭淮南卓越的政策管理及業務推動成效，讓國際知名學者、組織及信評機構對央行貨幣、信用及外匯政策多所肯定；2016 年德國貝特曼基金會（Bertelsmann Stiftung）讚譽台灣央行為亞洲國家聲譽最好的央行之一。彭淮南本人也得到多項殊榮，全球金融雜誌（Global Finance）14 度給予 A 級評等，今年元月更榮獲國際權威的中央銀行出版公司（CBP）終身成就獎，此皆是高度肯定彭總裁為央行領域中的傑出領袖。

最後，賴清德也強調，台灣具小型高度開放的經濟特質，面對國內經濟轉型、未來國際政經情勢變局及金融不確定風險的嚴峻挑戰下，央行責任重大，他也特別期許央行繼往開來，審慎採行妥適的貨幣及外匯政策，達成維護金融穩定及協助經濟發展的目標。

彭淮南也回應表示，感謝院長的鼓勵，院長溢美之詞，愧不敢當，「感謝長官給我機會為國家服務，希望沒有辜負他們的期望」，也感謝歷任總統、院長支持及各部會首長的協助，央行理事會才能依央行法的規定運作，執行業務。



彭淮南還說，他個人在 1998 年 3 月 4 日第一次出席院會，是第 2567 次，今日是第 3589 次院會，也是個人任內最後一次，前後共出席 1023 次院會，深感榮幸，除祝院長及大家政躬康泰，也祝國家國運昌隆、國泰民安。

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