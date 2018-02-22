推升友邦經貿關係 財政部擬修正海關進口稅則 部分商品免關稅

為落實臺宏（宏都拉斯）自由貿易協定、臺尼（尼加拉瓜）自由貿易協定關稅減讓承諾，財政部今 (22) 日表示，已擬「海關進口稅則」部分稅則修正草案陳報行政院，經行政院院會決議通過，草案修正重點包括原產自宏國、尼國的部分商品關稅稅率調降為免稅。

財政部表示，海關進口稅則修正重點包括第一，宏國每年輸出至我國之精糖配額數量由現行 5000 公噸調增至 1 萬公噸，維持該國每年輸台粗精糖總額 6 萬公噸。

第二，原產自宏國之牛肉骨，生鮮或冷藏及其他食用牛雜碎，生鮮或冷藏關稅稅率由現行 9.3% 及 4%，立即調降至免稅；粉狀，粒狀或其他固狀乳及乳油，含脂重量不超過 1.5% 者及粉狀，粒狀或其他固狀乳及乳油，含脂重量超過 1.5% 者，未加糖或未含其他甜味料者關稅稅率，由 10% 分 6 年逐步調降至免稅。

第三，原產自尼國的牛腸、膀胱及胃（肚），整個或切開者均在內，生鮮、冷藏、冷凍、鹹、浸鹹、乾或燻製者關稅稅率，由 15% 調降為免稅。

財政部指出，為執行上開決議所列承諾事項，配合修正海關進口稅則相關規定，依各該決議文生效規定，將分別與宏國、尼國彼此通知完成必要內部法律程序的 30 日後生效。本修正草案行政院將於近日送請立法院審議，將積極與立法院朝野各黨團溝通，早日完成修法程序。