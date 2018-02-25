〈MWC展將登場〉後手機時代趨勢來臨 留意5大相關概念族群

全球行動通訊大會（MWC）將於下周一 (2/26) 在西班牙巴塞隆納舉辦，相關概念股成關注焦點。法人表示，手機應用已來到新階段，現在更應該關注後手機時代的趨勢，包括 3D 感測、車用電子、雲端及物聯網發展、人工智慧、及電子原物料等，都可以在本次大會上多加留意。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，今 (2018) 年 MWC 觀察重點仍是聚焦在 Andriod 智慧型手機，以及 AI、IOT、5G 等應用，包含三星，Sony，LG，小米，華碩等品牌預期將於 MWC 前後發表新機，其中 AI 運用將是專注的焦點，亦是各品牌差異化的重點。

因此，今年智慧手機市場將著重新功能包含 3D 感測、AR/VR 之應用，雙鏡頭，全螢幕及超窄邊框，無線充電等。

姚郁如分析，第一季智慧手機表現較預期弱，主要是受到 Apple 的旗艦機種 iPhoneX 因為價格過高影響市場買氣，造成 Apple 相關零組件第一季的出貨較去年第四季明顯下滑的影響，整體而言，智慧手機新應用相關產業長線成長可期，也是今年台股投資主軸之一，前景持續看好。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，MWC 開展在即，各界聚焦非蘋新機亮相，尤其是在鏡頭、螢幕規格議題之外附加功能的推出，例如市場討論多時的 3D 感測，未來是否在廣泛安卓手機上運用，以及 AI 或將延伸至其他行動裝置功能如照相等，而新手機推出是否能刺激下半年市場買氣，是現階段智慧型手機成長趨緩下的重要指標。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，創新應用為科技產業主要亮點，儘管 iPhone 新機的銷售成績動能較弱，但像是 3D sensing 新應用，如 Face ID 與 AR/VR 的延伸等，仍讓投資者持有期待。

投資布局上，廖哲宏表示，對於主動式基金而言，選股為創造超額報酬要訣，今年觀察重點仍多在企業本業表現上，預期今年企業獲利各季度維持正成長，科技創新能力可望推升股市動能。