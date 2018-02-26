盤前財經大事搶先讀2018年2月26日

今日操盤前瞻

主計總處公布 1 月失業率

美國 1 月新屋銷售

日本去年 12 月領先經濟指標

韓國平昌冬奧閉幕

法說會：訊連、漢平

除權息：盛弘

增資股上市：寶齡富錦、愛普

暫停交易：如興



〈MWC 展登場〉後手機時代趨勢來臨 留意 5 大相關概念族群

全球行動通訊大會（MWC）於今日 (2/26) 在西班牙巴塞隆納舉辦，相關概念股成關注焦點。法人表示，手機應用已來到新階段，現在更應該關注後手機時代的趨勢，包括 3D 感測、車用電子、雲端及物聯網發展、人工智慧、及電子原物料等，都可以在本次大會上多加留意。閱讀全文...

〈金融法說起跑〉公股第一金打頭陣 市場聚焦 3 大議題

金融業法說會即將到來，由周四 (3 月 1 日) 第一金率先登場，另公股金控中，3 月 8 日華南金緊接在後，由於外界預期美國加快升息步調，加上國內防制洗錢及打擊資恐為金融業重要議題，估計除了股利政策外，海外法遵工作和美國升息因應策略等，將為法人關注焦點。閱讀全文...

神助更要自助 郭董拚經濟 連 2 年缺席鴻海開工團拜

鴻海 (2317-TW) 昨 (25) 日上午約 11 點半舉行開工團拜，董事長郭台銘今年再度缺席，由副總裁呂芳銘與夏普社長戴正吳主持。對於郭董缺席，呂芳銘沒有多談，僅再度重申郭董今年尾牙時所提的對聯，強調拚經濟決心。閱讀全文...

〈名師解盤〉金狗旺旺傳產金融接棒上 慎防美公債殖利率又來亂

台股金狗年開盤首周在美股回穩激勵下，單周大漲 373 點，也順利填補封關前的大黑 K 棒。展望本周，法人指出，儘管電子權值股仍是主導盤勢的重點，但是原物料股漲價題材蠢蠢欲動，預料相關的通膨概念股將是短期台股攻堅指標，不過要小心美國 10 年期公債利率是否突破 3% 大關，所引發的市場震盪。閱讀全文...



波克夏也曾慘跌 巴菲特呼籲：別借錢買股票

「股神」巴菲特在「致波克夏公司股東信」中，對投資人表示，股市何時會跌，沒人說得準，波克夏的股價，也曾重挫，這正是「別借錢買股票」的有力論證。閱讀全文...



