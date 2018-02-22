歐洲股指期貨全線低開 歐股跌勢重來？

摘要：周四，歐洲股指期貨全線低開。Stoxx50 指數期貨低開 1%。德國 DAX 指數期貨低開 0.9%。今晚 20:30，歐洲央行將公布 1 月會議紀要，可能進一步說明距離結束 QE 的時間。

台北時間周四，歐洲股指期貨全線低開。

歐洲 Stoxx 50 指數期貨低開 1%。德國 DAX 指數期貨低開 0.9%。法國 CAC 40 指數期貨低開 0.8%。英國 FTSE 指數期貨低開 0.8%。西班牙 IBEX 指數期貨低開 0.7%。

歐洲股市周三多數收漲，扳回稍早跌幅。因美股開盤上漲，且萊斯銀行和嘉能可業績喜人，提振金融和礦業股上漲。泛歐 STOXX 600 指數收漲 0.16%，至 381.1 點，但一些歐洲大陸國家股指收低，德股 DAX 指數收跌 0.14%。

不過，隔夜美股因有關美國將加快升息步伐的猜測而下跌，拖累日本股市周四收跌。

台北時間 2 月 22 日 20:30，歐洲央行將公布 1 月會議紀要。這份紀要可能進一步說明距離結束 QE 的時間。

歐央行執委 Coeure 此前指出，歐洲央行將在 2018 年「初」討論政策的言辭。管委 Visco 此前也表示，歐央行將在實現通膨目標上保持耐心。上周歐洲央公布的 12 月份會議的紀要稱，或考慮從年初開始逐步調整指引。從薪資動態中看到一些積極信號，但通膨仍是一個擔憂。歐央行認同如果通貨再膨脹趨勢持續，溝通必須作出改變。

『新聞來源／華爾街見聞』