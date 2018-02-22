歐股盤前─預期Fed將加快升息腳步 歐股恐開低

美國聯準會 (Fed) 1 月 30、31 日利率決策會議紀錄顯示，多數決策官員認為通膨將上升，對升息的信心明顯增加；券商預估，受 Fed 加快升息腳步的預期心理影響，週四(22 日) 歐股恐開低。

Fed 預計 2018 年將升息 3 次，值得注意的是，雖然經濟成長強勁，失業率仍低，但通膨數據疲軟，導致多數決策官員不願貿然上調升息步幅預估。

美股「連 2 跌」，週三道瓊工業平均指數收低 166.97 點 (0.67%)，至 24,797.78 點；那斯達克指數收低 16.08 點 (0.22%)，至 7,218.23 點；標準普爾 500 指數收低 14.93 點 (0.55%)，至 2,701.33 點。

週四摩根士丹利 MSCI 亞太指數 (日本除外) 下跌約 0.8%，台股受美股連續 2 天收黑壓抑，終場下跌 52.06 點，以 10,662.38 點作收，成交值 1,203.01 億元。

歐洲產業消息方面，巴克萊銀行 (Barclays)、法國汽車零件供應商 Valeo、德國電信(Deutsche Telekom) 和西班牙電信(Telefonica)，都將公布財報。

經濟數據方面，法國和義大利將發布 1 月份通膨數據，英國將公布 2017 年第 4 季國內生產毛額 (GDP)。