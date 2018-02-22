斥資12.3億台幣 亞馬遜貝佐斯宣佈萬年鐘開始安裝

亞馬遜 (AMZN-US) 的創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 周二 (20 日) 宣布，其斥資 4200 萬美元的「萬年鐘」項目進展順利，目前已進入安裝階段。

「萬年鐘」項目旨在提醒人們關注地球未來，以及人類當前活動對後代的影響。高 152 公尺的「萬年鐘」在德州西部深山中建造，靠日夜溫差發電驅動。

貝佐斯周二在 Twitter 發布短片，展示「萬年鐘」項目的進展，附文說：「安裝已經開始，500 英尺 (約 152 公尺) 高，純機械式，靠地球的晝夜熱循環驅動，中午時校準，象徵長遠思考——萬年鐘來了，感謝整個團隊！」

貝佐斯在 twitter 宣佈「萬年鐘」進入安裝階段。

萬年鐘項目的建設由非牟利機構「恆今基金會」負責。巨鐘建於德州的代阿布洛 (Sierra Diablo) 山脈中。這家機構並未給出萬年鐘的預計完工時間，但表示待項目備妥便會開放予公眾參觀。

《星島日報》報導，萬年鐘的構想最早由美國發明家丹尼 ‧ 希利斯 (Danny Hillis) 在約 30 年前提出，主旨是作為一個象徵物，提醒人類關注未來。

按照希利斯的設計，「秒針」一年走一格，表示「世紀」的指針每百年走一格，報時的布穀鳥每千年報時一次，其記時壽命將長達 1 萬年左右。

貝佐斯為這一項目投資約 4200 萬美元 (約 12.3 億元新台幣)。他在公開信中說：「以我看來，人類目前在技術上已經足夠發達，能創造非凡奇迹，但也會帶來巨大問題。」指人們很可能「需要更多的長遠思考」。

貝佐斯曾向媒體表示，他認為「萬年鐘」的壽命會較美國長，又指未來人類文化有起有落，也會出現新的政府制度，但無人能夠想像將來萬年鐘仍運行時世界會變成甚麼樣子。