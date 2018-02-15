亞馬遜市值正式超越微軟 排名第三

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 14 日正式擠下微軟 (Microsoft)(MSFT-US)，成為美國第三大市值公司。僅次於蘋果 (Apple)(AAPL-US) 和字母公司 (Alphabet)(GOOG-US)。

亞馬遜股票收盤飆升 2.6% 至創新高的 1451.05 美元，市值增加 176.9 億美元至 7024.6 億美元。與此同時，微軟攀升 1.6%，將其市值增加 107.8 億美元，但僅增至 6992.2 億美元。

亞馬遜曾在 2 月 7 日盤中交易中曾短暫超越微軟，但在交易結束時仍退居其後。

微軟 1 月 31 日股價收盤創新高時，微軟市值高於亞馬遜 291.7 億美元，達到 7315.6 億美元，但亞馬遜的股價跌幅不及微軟，並且自此反彈走高。

從 1 月 31 日到 2 月 9 日，亞馬遜股價跌幅高達 7.7%，自之後已經上漲 8.3%，本月目前為止收漲。微軟股價從 1 月 31 日至 2 月 8 日下跌 10.5%，隨後反彈 6.8%，至今為止下跌 4.4%。

亞馬遜市值仍然遠遠落後於排在第二位的字母公司 7454.7 億美元，第一名蘋果公司的市值高達 8492.4 億美元。

亞馬遜創始人、CEO 和第一大股東貝佐斯 (Jeff Bezos) 早在幾個月前就超越微軟創始人比爾蓋茨 (Bill Gates)，成為世界首富。根據彭博億萬富翁指數，貝佐斯目前身價約 1180 億美元，而蓋茨約 903 億美元。