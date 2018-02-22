葉倫「告別」會議紀要釋放強烈信號：升息、升息、升息！

在聯準會主席葉倫卸任前最後一次貨幣政策會議上，發出的強烈信號就兩個字：升息！

21 日本周三公布的今年 1 月末聯準會會議紀要顯示，與會聯儲官員總體認為，收到的資訊與經濟增長持續高於趨勢水平和就業市場環境更強健的趨勢一致，最近家庭和企業支出的穩步增長意味著有「大量潛在的經濟動能」。

鑒於近期美國國內外經濟活動數據強勁、金融環境持續寬鬆、近來美國稅改的影響，「多位與會者暗示，已經上調了去年 12 月會議上他們做出的近期經濟增長預期。」

「大多數與會者指出，由於經濟增長前景更強，未來確定政策適宜進一步循序漸進的可能性增加了。」

除了對美國經濟前景看法更正面，與會官員對實現聯儲的通膨目標也更樂觀。

「幾乎所有與會者依舊預期，通膨率中期內會回升到 2% 這一（FOMC）委員會的目標，因為經濟增長仍高於趨勢水平，就業市場保持強勁。多位與會者評論，近來的進展讓他們對通膨升向 2% 這一委員會目標的前景更有信心。」

也有部分官員認為，存在通膨落後於聯儲目標的一定風險，經濟活動和就業市場體現通膨回升的跡象並不可靠，聯儲可能要有耐心判斷是否升息，評估數據是否顯示通膨穩步升向目標。

不過，會議紀要整體的方向仍然是升息。正如 CNBC 報導標題所說：「聯準會會議紀要：一切跡象都指向未來更多升息。」

1 月末聯準會會後公布，維持利率不變，但會議聲明預計今年通膨料將攀升。當時媒體評論稱，這給今年 3 月聯儲會議升息做了鋪墊，釋放了 3 月升息的信號。

1 月聯準會會議紀要公布後，芝加哥商業交易所（CME）的「聯準會觀察工具」顯示，以每次升息 25 基點推算，目前美國聯邦基金期貨交易市場預計的今年三次和四次升息機率均較一天前增加，分別約為 37% 和 22%，升息兩次的機率下降，降至不足 27%。

市場反應：美股黃金走高、美元美債下跌

會議紀要發布後，美股漲幅擴大，道指漲幅擴大到 280 點以上，三大美股股指均漲逾 1%。

美元指數應聲下跌，一度跌至 89.63 逼近日內低位，跌幅一度達 0.07%。

美元下挫的同時現貨黃金上揚，升破 1336 美元 / 盎司刷新日高。

美債價格全線下跌、殖利率普漲。10 年期美國公債殖利率在會議紀要公布後進一步走高，台北時間 4 點 06 分左右升破 2.95%，創逾四年新高。

對於會議紀要引起的市場反應，《華爾街日報》提到，Aviance Capital Management 的首席投資官 Chris Bertelsen 指出，市場大多預計到了聯準會官員在 1 月會議上有什麼看法，真實情況公布讓市場鬆了一口氣。

John Hancock Investments 的資本市場研究主管 Emily Roland 則是提到目前該進入尋求風險模式的觀點，稱只要這些基本面因素仍在，真的很難找到這種觀點的漏洞。

經濟前景不確定性的一大來源：金融市場

會議紀要顯示，與會者也討論了有關經濟前景的多種不確定性。

考慮到資產估值高企、非金融類企業負債增加，多位官員提醒，「隨著經濟繼續高於趨勢水平增長，可能開始出現金融市場失衡。」

聯儲官員還在猜測，減稅會不會轉化為企業員工加薪。如果生產率增速仍然較低，可能不會大幅加薪。多位官員判斷認為，就業市場供應持續吃緊可能在某個時候轉化為企業更快加薪。

『新聞來源／華爾街見聞』