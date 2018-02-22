脫歐再現爭議：英國希望過渡期無確定終止日 歐盟堅決反對

摘要：周三被提前洩露的英國過渡期立場草案顯示，梅伊政府希望不給過渡期設置終止日期，與歐盟要求過渡期在 2020 年底結束的鮮明立場形成分歧，梅伊也持續遭遇國內硬脫歐派議員的壓力，令人擔心 3 月前能否順利完成過渡期談判，並進入更重要的未來貿易關係談判。

英國脫歐的談判拉鋸戰一直在持續，這一次市場關注焦點是：雙方能否在 3 月 22-23 日的歐盟首腦峰會前就過渡期的安排達成一致，以便不影響接下來的未來貿易關係談判。

但目前看來，英國和歐盟對過渡期的立場存在一定分歧和爭議，英國首相梅伊也持續遭遇國內硬脫歐派議員的壓力。

周三被提前洩露的英國過渡期立場草案顯示，梅伊政府希望不給過渡期設置終止日期，而是「具有很大的靈活性」，決定時長依據「很簡單」，即按照準備和實施未來貿易關係的新系統需求而定。

這與歐盟在 1 月 29 日發布的過渡期立場存在原則衝突。據《人民日報》，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶強調，歐盟只同意給予英國 21 個月的過渡期，從 2019 年 3 月 29 日開始後，到 2020 年 12 月 31 日之前必須結束。期間英國沒有投票權，但必須遵守歐盟所有法律法規。

在文件洩露後，英鎊兌美元一度走低，最低觸及 1.3904，但在英國央行行長卡尼暗示再度升息條件成熟之後，跌幅收窄並一度漲破 1.40 美元關口。英國脫歐事務大臣戴維斯的幕僚長等高級官員也趕緊表態稱，英國政府沒有改變「過渡期大概兩年左右」的立場，會嚴格遵守這個限制。

據 BBC 報導，這份立場文件還可能引發梅伊所屬保守黨內的硬脫歐派不滿。一方面，文件沒有明確拒絕歐盟提出過渡期內入境英國的歐盟公民絕對權利。此前，梅伊政府曾主張區別對待 2019 年 3 月之後入境的歐盟公民。此外，文件也沒堅持對過渡期內歐盟新法律擁有否決權，沒有堅持不需要經過歐盟許可就在過渡期內執行新的、專屬於英國的國際貿易協議。

BBC 政治新聞編輯 Laura Kuenssberg 認為，這說明英國的談判立場有所軟化，目的是儘快縮窄跟歐盟的立場分歧，以便在 3 月之前達成過渡期協議。該立場文件也確實表示，與歐盟在廣泛領域存在共識，「只有少數幾個議題」還有分歧。

然而，正是這「少數幾個議題」可能威脅到梅在國內的政治地位。據彭博社等多家外媒，62 名梅伊所屬的保守黨議員在 2 月 16 日聯名致信唐寧街 10 號，要求一個「快速、乾淨的硬脫歐」，對過渡期性質，以及期內與歐盟法律法規的距離存在異議，希望有一個「完全獨立自主的國際化英國」，不能成為歐盟的附庸、被動接受歐盟制定的規則。

這些議員重申了對梅伊的「有條件支持」，似乎暗示了梅伊面臨的政治壓力。彭博社觀察發現，這些議員的人數已經符合挑戰梅伊黨內領導地位的投票要求。寫信的議員代表也在周二與梅伊會談，英國政府發言人表示：「首相歡迎一切建議」。

路透社稱，下周梅伊可能會發表演講，給出更詳細的英國過渡期立場和實施計劃。新華社也曾提到，儘管歐盟把過渡期視為向英方施壓的手段，不會直接提議延長截止日期，但也有不少高級官員表示，願意「靈活處理」。

也有支持梅伊的政治盟友對英國《金融時報》透露，梅伊政府不會想要延長過渡期，因為考慮到 2022 年 6 月前後可能會舉行大選，梅伊將無法說服保守派議員在這個時點以後還保留實際上的歐盟成員身份（即需要履行義務、享受某些福利等）。

『新聞來源／華爾街見聞』