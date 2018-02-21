報復川普掀貿易戰 歐委會傳向美電單車、威士忌徵關稅

歐盟委員會昨 (20) 日表示，已向美方表達對其可能採取措施遏制鋼鐵和鋁材進口的擔憂，並警告倘歐盟相關行業受到打擊，將向美方採取報復。

綜合香港明報、金融界報導，歐盟委員會發言人 Margaritis Schinas 宣稱，已向美國政府「最高層」明確表示「我們將深切關注影響到歐盟產業的措施」，並指「我們將採取適當的措施來捍衛歐盟的工業，一旦出口受到美國的限制措施所影響，將隨時準備作出迅速而恰當的反應」。

歐盟委員會表示，國際貿易應該是「雙贏」，不認是「零和」博弈，又否認與美方進行貿易戰。

美國商務部上周五 (16 日) 建議總統川普(Donald Trump)，向中國、俄羅斯和歐盟等的進口鋼鐵和鋁徵收關稅，並引入進口配額等。

中國是目前世界上最大的鋼鐵生產國，但法新社指，美國的進口鋼鐵中，來自中國的僅佔 1%。中國生產的變形鋁亦只有 10% 出口其他地方。川普可在 4 月中才決定是否採納商務部的建議，但美方任何舉動都可能被其他國家向世貿提出控告。

歐盟委員會指，歐盟委員會已制定具體策略，應對川普的「美國優先」措施。不過德國傳媒稱，歐盟委員會正考慮向 Harley-Davidson 的進口電單車及美國威士忌徵收關稅。