推動新創 賴揆：兩年內孕育出「獨角獸」

行政院今天 (22 號) 舉行院會，通過「優化新創事業投資環境行動方案」，閣揆賴清德表示，這項方案希望能達到兩年內孕育出具代表性的「獨角獸」新創事業，投資金額每年成長 50 億元，各相關部會都會積極投入（繆宇綸報導）

行政院在開春後的第一次院會，報告事項第一案先通過「優化新創事業投資環境行動方案」，閣揆賴清德並親自主持院會後記者會，藉以展現對推動新創事業的重視。賴清德表示，這是表達政府推動新創事業的決心，政策內容包括資金、人才、法規的調適，讓政府成為新創的好夥伴，提供新創多元管道，並進軍國際市場，希望能達到兩大目標『第一個目標是每兩年孕育出至少一家代表性的「獨角獸」新創事業；第二個目標是未來五年，基於台灣的新創事業投資金額每年成長新台幣 50 億元，使台灣成為亞洲新創事業匯聚中心......』

賴清德說，訂定這兩大目標，第一是要展現政府推動新創產業的決心，其次是表達政府相關部會全面、積極投入的立場，第三則希望能獲得新創產業業者的信心，大家共襄盛舉，全力投入；他認為如果先達到第一個目標，也就是未來兩年先孕育出具代表性的獨角獸新創事業，大家也許會比較有信心，這也是第一階段的工作，如果成功就邁向第二階段，每兩年孕育一家「獨角獸」事業。(圖翻攝自「行政院開麥拉」直播畫面)