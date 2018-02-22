Garage+啟動全球新創徵件 獲選團隊可在今年電腦展秀實力

時代基金會 Garage+ 創業育成中心今 (22) 日宣布，支持新創團隊的 Startup Global Program 啟動全球徵件，將海選優質的成長期國際新創公司，今年獲選團隊可在台北國際電腦展主場館的專區攤位展出，取得與台灣企業一對一會議的資源開發機會。

Startup Global Program 從 2015 年至今已吸引 48 國 590 組團隊參與爭取，先前入選的 76 家新創團隊，已有三分之一與台灣企業成功建立製造或投資合作關係，時代基金會執行長趙如媛表示，今年入選團隊將可在台北國際電腦展主場館的專區攤位展出，並與台灣企業進行一對一會議等資源開發機會。

趙如媛指出，歷年來台的 76 家新創共參與 670 場一對一會議，都是由企業高層親自領軍會談，包括台積電、台達電、廣達、緯創、聯發科、群聯、鴻海、友達、研華、宏碁等，對新創團隊後續合作與投資，或進入亞洲產業生態系幫助良多。

從過往經驗來看，趙如媛指出，廣達研究院於 2016 年與加拿大 ImmerVision 公司合作，開發全球第一台高畫質 360 度全景相機 Pi SOLO，於 2017 年進入販售通路，並獲選亞馬遜 2017 年十大最酷發明的榜首。此外，ImmerVision 也授權鏡頭技術給宏碁，開發出 Holo 360 手機。



Startup Global Program 從即日起至 3 月 16 日向全球徵件，歡迎來自人工智慧、大數據、物聯網、智慧裝置、數位醫療、擴增實境 (AR)/ 虛擬實境 (VR)、機器人、綠能科技等領域的成長期新創公司申請，入選後從 5 月 31 日至 6 月 13 日來台 10 天，並透過參與台北國際電腦展，直接面對客戶，有效取得與台灣產業合作及資金挹注機會。