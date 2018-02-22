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Modex在備受期待的首次代幣發售之前推出世界首款多協定區塊鏈應用程式商店
※來源：MediaOutreach

倫敦，英國 - EQS Group - 2018 年 2 月 22 日 - Modex 的行政總裁 Mihai Ivascu 在巴黎金融科技論壇大會上宣佈，Modex 區塊鏈應用程式商店計劃將於 3 月 15 日推出，時間剛好在公司備受期待的首次代幣發售之前。

Modex 由開發屢獲殊榮的對等網路移動支付應用程式 Moneymailme 團隊建立，是供開發商在認真審查和審核後上傳、銷售其產品的智慧合約市場。

從戰略角度考慮，Mode 的首次代幣發售時間定於 3 月 28 日，為期 30 天。如果代幣發售已達上限，發售時間則會提前終止。目前，Mode 的首次代幣發售的預售活動已經開始，可接受小型合約市場早期支持者的出資。

來自世界各地的 600 多名區塊鏈開發商已經註冊加入群組，因此人們對於平台的狂熱很早就已彰顯。Modex 團隊已為客戶做好智慧合約培訓準備工作。

Modex 通過確定關鍵用例清單，按優先順序吸引軟件發展人才，憑藉戰略性智慧合約發展市場，根據現實世界的需求，縮短企業和區塊鏈開發商的差距。

Modex 代幣發售遵循 ERC20 標準。首次代幣發售後，Modex 將發佈 Modex 代幣。Modex 代幣可用於支付平台服務費、智慧合約購買、以及獲得全套分散交易 API。

Modex 的行政總裁 Mihai Ivascu 指出: 「區塊鏈技術是目前改變遊戲規則的重大技術之一。借助該項技術，我們幾乎可以確保一切事項的安全 - 比如融資、持有資產、醫療保健記錄、智慧證書、產品驗證，甚至是選舉記錄和投票記錄的安全性。Modex 旨在徹底改變未來，因為智慧合約的用途具有無限可能，能為每個人帶來飛躍和巨大機遇。」

Modex 的創辦人和行政總裁對社會具有持續影響力，作為區塊鏈企業家，憑藉其在項目管理、金融科技、軟件發展和初創公司諮詢方面的 10 餘年經驗，Mihai Ivascu 榮登《2017 福布斯 30 位 30 歲以下青年俊傑》榜單，成為資訊技術領域最傑出的青年企業家和領導者之一。

Ivascu 說: 「儘管大多數公司已經認識到區塊鏈技術的價值主張，但仍有很多公司難以實施該項技術。Modex 旨在縮小企業與開發商之間的差距，明顯加速區塊鏈在全球的運用。」

Modex 市場旨在同時為企業和開發商提供服務，吸收多項顯著優勢，用於用戶採納、企業開源節流、開發者工具、社區信託和參與度，所有這一切均圍繞著智慧合約的生態系統進行。

Modex 團隊由 50 名擁有豐富的銀行軟件和金融軟件發展經驗的專家和顧問組成，團隊成員包括；谷歌、甲骨文公司、Temenos 公司、摩根大通、德意志銀行和 E&Y 公司的前雇員；責任心強且技術嫺熟的市場開發團隊；以及初創公司的成功企業家。

 

 

 

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