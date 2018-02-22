日相顧問建議 開放BOJ購買國外債券 對抗日元強勢

日本首相安倍晉三的經濟顧問表示，日本央行長黑田東彥第二次任期內，應該考慮購買國外債券以重振經濟。

由於匯率政策屬於財政部的管轄範圍，為避免干擾匯率，日本法規禁止央行購買國外債券。

但一些學者提議，若目的是為了刺激經濟，應該要允許日本央行 (BOJ) 購買國外債券，此想法迄今一直遭 BOJ 駁回，因為這會難以說服其他 G20 國家，使他們相信日本沒有影響日元價值的企圖。

耶魯大學經濟學榮譽教授 Koichi Hamada 週四受訪時表示，「根據 BOJ 法律，財政部擁有貨幣政策的管轄權，但我希望黑田可以考慮讓 BOJ 購買國外債券。」

Hamada 表示，雖然 BOJ 不能為了影響匯率而購買債券，但可以將其「作為提供日本適當的貨幣政策之手段。」

他補充，BOJ 為了避免日元急遽升值拖累日本經濟復甦的手段有限。

日本政府上週任命黑田東彥續任央行長，並選任一位大膽貨幣寬鬆的倡議者作為兩位副行長之一，凸顯決策者尚不急著讓刺激方案退場的心態。

但這個消息對日元兌美元的漲勢幾乎沒有影響，日元強勁漲勢已經讓日本決策者擔心對出口導向的日本經濟會造成衝擊。

Hamada 表示，「在政府提名 BOJ 人選的消息公布後，日元還上漲，現在貨幣寬鬆政策壓抑日元漲勢的力道很有限了。」

為了提振通膨至 2% 的目標，BOJ 執行大規模資產收購計畫，BOJ 一直在購買公債和 ETF 一類的風險資產。

批評者認為，BOJ 的收購行動讓債市流動性乾涸，也導致股市扭曲，讓 BOJ 在面對經濟的外部衝擊時 (例如日元強勢)，幾乎沒有防禦的彈藥。

過去一些學者曾主張讓央行購買國外債券，以對抗外部衝擊，但現在多數決策者都對此舉抱持謹慎，因為這可能會引來 G20 夥伴「操作匯率」的批評。

今年美元受多種因素影響而走疲，包括華府可能採取疲弱的貨幣政策，以及在其他國家縮減寬鬆貨幣政策之際，美國公債殖利率優點可能受侵蝕。

Hamada 讚揚黑田對振興日本成長的政策，認為這些政策「可以理解」，「在黑田東彥帶領下，BOJ 的政策對日本經濟復甦的貢獻巨大。如果這是有用的政策，就沒有必要做改變。」