擴展境外基金 中國信託投信總代理法盛投資管理基金

為擴展境外基金事業版圖，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託投信今 (22) 日宣布，已正式取得法盛投資管理 (Natixis) 基金總代理業務，預定 3 月 31 日正式生效。

中國信託投信總經理諶家敏表示，中國信託投信從 2013 年納入中信金旗下以來，資產管理總規模快速成長，從併購前的 21 億元，快速拉高至目前超過千億元，增幅逾 50 倍；且因應著客戶需求與市場趨勢，發展不同類型產品，像是去年募集的智能運動基金，就是掌握時下最夯的 AI 運動產業。

諶家敏說，面臨金融市場快速變化，投資人對基金產品及績效的要求甚高，中國信託投信除積極發展既有境內基金，總代理方面將與法盛投資管理展開全新的合作關係。

法盛投資管理為法國法儲銀之子公司，全球資產管理規模達 9611 億美元，為全球第 15 大資產管理公司，旗下有 24 家品牌公司，產品完整豐富，涵蓋各式資產類別、投資屬性及地理區域。

諶家敏指出，由於中國信託投信與法盛投資管理在既有產品線上的重疊性低，但互補性高，能提供更多元和貼近市場趨勢的產品與服務，未來將可發揮「1 加 1 大於 2」的綜效，以滿足投資人不同的需求。

法盛投資管理目前在台灣核備的基金有 12 檔，包括 7 檔股票型基金及 5 檔債券型基金：股票型基金有亞太、拉美、新興亞、新興歐等；債券型基金包括投資等級債、高收益債及新興市場債等。其中由債券天王丹法斯（Dan Fuss）操盤的兩檔債券型基金，更是基金獎的常勝軍。