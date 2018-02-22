南非幣漲勢兇，獲利了結是時候？

南非新總統拉馬福薩可能進行內閣改組，財長吉加巴未來是否會連任為投資人關注焦點。吉加巴將在週三發表預算談話，目前南非僅保住了穆迪的投資級信用評級，市場普遍預計穆迪將根據新政府的預算計畫內容來決定是否調整該國評級。 新聞來源: 路透社 2018-2-21

不受投資人喜愛的南非前總統祖馬被迫下台，改由市場較青睞的前副總統拉馬福薩出任總統，南非幣兌美元一度升值近 5%（從 2 月 9 日至 2 月 16 日），同期間南非股市也上漲 5.8%。之後隨著政治利多出盡，南非股匯市回吐部份漲幅，經濟基本面將是主導未來南非幣走勢的關鍵。

1. 南非政治利多出盡

祖馬下台為近期南非幣升值主因

* 橫軸為政治利多事件爆發時間，巴西及南非分別為羅賽芙下台及祖馬下台。資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/2/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2016 年 9 月巴西總統羅賽芙因為遭彈劾而下台，精明的投資人也早就佈局巴西匯市，從下台前的 14 週至正式下台當週，巴西里爾兌美元升值 9.8%。與 2016 年巴西情況相似，從祖馬下台前的 14 週至下台當週，南非幣兌美元大幅升值 19.3%，押注祖馬下台的投資人賺的盆滿缽滿。

南非幣短期漲勢兇猛，加上政治利多出盡，未來走勢恐重蹈巴西里爾的覆轍。羅賽芙下台後半年，巴西里爾先迎來一波貶值，之後隨著經濟數據轉佳，巴西里爾才又回到升值趨勢，半年巴西里爾兌美元升值 4.3%。

2. 短線：南非幣走勢回歸經濟基本面

巴西與南非同屬新興市場及原物料出口國，鉅亨基金交易平台認為目前南非幣走勢將與羅賽芙下台後里爾走勢相似，獲利了結的賣壓將減緩南非幣升值速度。若改革政策的推出時間或幅度不如預期，南非幣的賣壓將更為沉重，南非幣可能由緩升轉成緩貶，待經濟數據確認景氣基本面無虞後，才再回到升值趨勢中。未來南非經濟數據能否改善、財政赤字有無控制，將是投資人必需密切注意的關鍵。

3. 中長線：全球需求強勁，南非經濟前景樂觀

南非景氣與原物料價格關聯度高

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/2/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2017 年南非出口金額為 1.19 兆南非幣，其中 6,364 億元為礦產、金屬及寶石等出口，全球對原物料需求將透過原物料價格影響南非出口及經濟。從上圖可看出，南非景氣領先指標與原物料價格走勢相仿，全球原物料價格的高低將左右南非景氣狀況的好壞。根據國際貨幣基金（IMF）的預估，今年全球經濟成長率為 3.9%，為 2011 年以來最好的表現，更強勁的全球經濟有利於南非景氣的持續擴張。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

短空長多，南非幣震盪恐加劇

根據 OECD，2017 年南非財政赤字佔 GDP 比重恐高達 4.8%，南非新財政部長將面臨，如何於財政赤字與經濟成長間取得平衡的艱困任務，任何財政赤字失控的消息都會壓抑南非幣走勢。南非幣短期波動度加劇機率較高，建議投資人視自身風險承受度，調整南非幣佔資產配置比重。

鉅亨精選基金

>> 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股 (南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@fundsyes.com

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30