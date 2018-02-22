港股曾挫逾400 匯控(00005-HK)除淨日上揚

內地股市假期後重開，成功紅盤高開，可是外圍股市表現疲弱，拖累大市表現。恆生指數今早低開347點後，跌幅一度擴大至逾400點，其後跌幅收窄，最新報31133點，跌297點；國企指數最新報12571點，跌115點。

銀行股今早表現不俗，今日除淨的匯豐控股(00005-HK)最新報80.2元，升0.3%，旗下的恆生銀行(00011-HK)最新報192.8元，升0.2%，將於今午公布2017年全年業績的東亞銀行(00023-HK)，最新報33.45元，跌0.3%，中銀香港(02388-HK)最新報39.5元，升0.8%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.48元，跌0.9%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報7.01元，跌1.4%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.37元，跌1.1%，農業銀行(601288-CN)(01288-HK)H受股最新報4.46元，跌0.7%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報85.75元，跌1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.55元，無升跌，中國太平(00966-HK)最新報29.85元，跌2.1%。

股王騰訊控股(00700-HK)今早表現疲弱，最新報454.4元，跌0.8%，其他科技股方面，易鑫集團(02858-HK)最新報6.38元，升1.1%，雷蛇(01337-HK)最新報3.84元，升4.1%。

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