分析：若灰犀牛與黑天鵝碰撞 全球系統性風險發生率和衝擊強度倍增

一如市場分析所料，A 股今 (22) 日復市開出紅盤，截至 10:06，滬指報 3250.22 點，漲 1.6%，創業板指數報 1666.04 點，漲 1.16%。從盤面上看，影視動漫、地產、銀行居板塊漲幅榜前列，油改概念、超導概念居板塊跌幅榜前列。

上証指數走勢

不過，雖然各方對於狗年 A 股市場都持中性偏樂觀態度，但從近期金融市場來看，「黑天鵝」和「灰犀牛」仍四處潛伏，有一定機率在股市中興風作浪，因此業內建議樂觀中依然要以謹慎為主。

2018 開年後，美股成為全球最大黑天鵝，在大牛市中行情突然大逆轉，2 月 2 日至 5 日，標普 500 累跌 173 點，跌幅為 6.13%，道瓊斯工業平均指數 2 月 5 日暴跌逾千點，創下單日下跌點數最高紀錄。

香港《文匯報》引述華泰證券首席宏觀分析師李超認為，美股調整風險算得上是 2018 年金融市場上影響較大的黑天鵝事件，因為美股此前持續多年牛市，已經表現出捆綁宏觀經濟、貨幣政策、金融穩定的特徵，這些都是典型的「逼空」行情，蘊藏較大風險。

此外，從開年美股的暴跌快速影響歐洲、日本和香港市場，雖然 A 股表現有所延遲，但亦在美股大跌之後出現連續幾天的補跌，都證明 2018 年 A 股行情仍然和美股動靜有千絲萬縷的關係。

今年以來，國際油價漲逾 10%，近期多份國內外機構研報都屢次提到，2018 年石油市場可能動盪不安，油價持續上漲可能性高，對股市中的航空、交通運輸和物流等板塊企業造成成本壓力，影響其利潤，是實質性的利空。

據花旗今年初發佈的一份全球大宗商品報告認為，2018 年石油市場或飛出多隻「黑天鵝」，特別是當伊朗、伊拉克、利比亞、奈及利亞、委內瑞拉等國的原油供應中斷數量提升到每天 300 萬桶，2018 年上半年油價很可能會漲至每桶 70 至 80 美元。

華泰證券則提及，在油價上行中不能簡單歸於基本面，更多是受到政治因素影響，油價這一資產價格在中美博弈中的位置非常關鍵，高油價很可能是美國用以限制中國的「利器」。

除了顯而易見的幾隻「黑天鵝」外，工銀國際首席經濟學家、董事總經理程實還提醒投資者要警惕容易被忽視的「灰犀牛」，因為「灰犀牛」相較「黑天鵝」的發生概率高、體量龐大。

至於目前存在的「灰犀牛」，程實認為包括全球風險偏好逆轉、石油出口國債務危機等，且一旦這些「灰犀牛」與「黑天鵝」碰撞後還易引發共振，進而倍增全球系統性風險的發生概率和衝擊強度。

A 股消息面：

1、春節期間全球股市普漲，日經 225 指數漲近 4% 納指恒指大漲 3%；

2、春節電影市場熱度爆表，7 天票房逾 55 億元人民幣；

3、蘋果或直接購買電池原料鈷，鈷資源短缺再引市場擔憂；

4、本周解禁市值 981 億元，為年內偏高水準；

5、春節期間全國零售和餐飲企業銷售額超 9000 億元人民幣，增長 10%；

6、蘋果與長江存儲談判，iPhone 有望首次採用中國廠商快閃記憶體晶片；

7、美聯儲 1 月會議紀要釋放鷹派信號，機構提醒關注流動性加快收緊風險；

8、A 股多家公司公告將於 22 日複牌，其中，多家公司股東採取措施降低和消除了平倉風險，包括大連電瓷 (002606-CN)、天夏智慧 ( 000662-CN)、佳訊飛鴻 (300213-CN)；

9、隔夜油市小幅收跌，美股連續第二天收低，期金微漲，倫鎳漲 1.7%。

資料來源：新浪財經