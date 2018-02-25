〈金融法說起跑〉公股第一金打頭陣 市場聚焦3大議題

金融業法說會即將到來，由下周四 (3 月 1 日) 第一金率先登場，另公股金控中，3 月 8 日華南金緊接在後，由於外界預期美國加快升息步調，加上國內防制洗錢及打擊資恐為金融業重要議題，估計除了股利政策外，海外法遵工作和美國升息因應策略等，將為法人關注焦點。

金融股 1 月獲利表現亮眼，加上股價基期低，以及美國聯準會升息等題材，金融股指數表現亮眼，接下來金融股法說會陸續登場，法說會行情備受期待，目前 3 月份已經確定的包括 1 日第一金、7 日京城銀、8 日華南金、12 日永豐金等。

第一金 2017 年稅後純益達 154.32 億元，較 2016 年的 172.75 億元衰退，主要受到慶富案提存呆帳影響獲利，每股稅後純益 (EPS) 為 1.27 元，稅後純益已是連續第六年突破百億元大關。

目前市場普遍預期今 (2018) 年美國將升息 2 至 3 次，隨著美國進入升息循環，銀行業者利差可望進一步擴大，去年第一銀行持續改善放款結構，並掌握海外的聯貸商機，若接下來如外界預測美國將加速升息，可望持續支撐其核心獲利表現。

華南金 2017 年稅後純益 120.92 億元，較 2016 年 140.92 億元下滑，衰退原因主要為旗下華南銀因復興航空擔保品出售及慶富案呆帳提列所致，不過稅後純益是自 2013 年以來，連續第 5 年突破百億元大關，每股稅後純益 (EPS) 為 1.09 元。

受到慶富案影響，第一金、華南金去年獲利受到影響，今年股利發放狀況備受關注。此外，今年 APG（亞太洗錢防制組織）將來台考評金融業，各家金控銀行都繃緊神經，而反洗錢建制造成的成本壓力，以及隨著法遵趨嚴，金控銀行海外布局的策略，均為市場關注的焦點。