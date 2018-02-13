王雪紅再發員工信 全球分設五大區總經理統管手機及Vive業務

宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅農曆年前再發信給員工，強調今年是加速推展策略目標的一年，HTC 已經準備好充分利用 5G 殺手級應用的趨勢，因此近日進行快速調整及組織轉型，今 (13) 日起在全球五大區分設總經理，整合智慧手機及 Vive 行銷與業務。她認為，透過組織轉型及業務行銷整合，將有助發展整體業務。

王雪紅在給員工的信中指出，將委託各區領導者來推動產品組合，且將創新產品投放到各自地區市場；各地區負責人分別是，美洲區總經理 Daniel O’Brien，歐洲區總經理 Paul Brown，北亞區總經理鮑永哲，中國區總經理汪叢青， 台灣區總經理陳柏諭。

王雪紅表示，每個領導者將管理其所在地區的兩個業務部門，採用一致的方式推動智慧型手機與 VR 產品，同時在全球範圍內實現更具戰略性，靈活性和成功性的策略，她認為，透過組織轉型及業務行銷整合，將有助發展整體業務。

宏達電與 Google 的 11 億美元 (約新台幣逾 321 億元) 合作協議正式生效後，王雪紅在 1 月 31 日也曾發信給全體員工，表示今年將是加速推展策略目標的一年，將全力以赴聚焦再創撼動世界的創新科技；她強調，智慧手機將是消費者接觸 5G 的第一步， VR、AR、AI 將是 5G 時代真正的殺手級應用，HTC 深耕這些領域多年，將領先業界實現願景。

農曆年前，因應組織的轉型及調整，王雪紅今日再度發信給全體員工，主要是說明這一次的組織調整，強調隨著智慧手機的發展，及即將推出的 5G，還有 VR / AR 行業的增長，HTC 已經準備好充分利用這一個趨勢，為了更好的把 HTC 定位在這個新的未來，決定把智慧手機及 Vive 業務放在共同領導之下。