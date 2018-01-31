〈宏達電谷歌交易〉王雪紅發信員工 今年加速推展策略 深耕5G殺手級應用

宏達電 (2498-TW) 與 Google11 億美元 (約新台幣逾 321 億元) 合作協議正式生效，董事長王雪紅今 (31) 日發信給全體員工指出，今年將是加速推展策略目標的一年，將全力以赴聚焦再創撼動世界的創新科技；她強調，智慧手機將是消費者接觸 5G 的第一步， VR、AR、AI 將是 5G 時代真正的殺手級應用，HTC 深耕這些領域多年，將領先業界實現願景。

這項協議讓 HTC 獲得在新科技領域的強勁成長力道，有助締造耀眼的未來，今年將是加速推展策略目標的一年，將全力以赴聚焦再創撼動世界的創新科技，展現品牌實力與長久茁壯的生命力。

王雪紅在給員工的信中表示，HTC 今天開啟嶄新的另一輝煌篇章，與 Google 在去年 9 月簽署的合作協議已正式生效，讓 HTC 獲得在新科技領域的強勁成長力道，有助於締造耀眼的未來。同時也要祝賀 Google 在開拓硬體實力上獲得世界級的系統整合資源，及在 Pixel 設計研發上長久合作的一流人才。

她指出，今年將是 HTC 加速推展策略目標的一年，將全力以赴聚焦於再創撼動世界的創新科技，以超高品質的產品滿足顧客期待，並展現品牌實力與長久茁壯的生命力。

王雪紅說，透過 VR、AR、及 AI 的強大力量，能夠解放人們無限的想像力，徹底改變我們與世界互動的方式；待 5G 時代來臨，更能以無所不在的網路聯結，開啟無窮無盡的可能性。

她強調，智慧型手機無疑將是消費者接觸 5G 的第一步， VR、AR、AI 將會是 5G 時代中真正的殺手級應用；HTC 深耕這些領域多年，將領先業界實現此願景；這個稱作「VIVE Reality」的願景，將橫跨產業與日常生活層面，實現追求創造人類更美好的生活。

王雪紅指出，已經一同走過這趟精彩的旅程，對於未來，有著非常樂觀的前景及機會；這需要靠每一個人以堅韌的態度，專注在現有的任務上，共同攜手再創 HTC 的佳績。

宏達電表示，針對這次交易將收到 Google 所支付的 11 億美元交易價金，將在第 1 季入帳；法人推估，可望貢獻宏達電每股純益近 40 元，今年首季在業外挹注下將轉虧為盈，全年也將是獲利。