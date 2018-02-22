【統一證券】盤前分析－系統性風險未歇、持續保守操作

◆盤勢分析

近期美國 FED 將有一連串重大事件發生，將促使市場觀望氣氛轉趨濃厚，恐不利美股表現；儘管台灣經濟基本面仍佳，但恐受到美股震盪影響，加上台股技術面上檔壓力重重，恐不利台股多頭表現。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，近期牽動美股表現的關鍵因素為 FED 升息態度，由於美國勞工部於 2/14 公布之 1 月 CPI 環比 0.5%、同比 2.1%，核心 CPI 環比 0.3%、同比 1.8%，皆高於市場預期，使投資人擔憂 FED 將轉趨鷹派，尤其 2 月底前 FED 動作頻頻：今日凌晨 FOMC 公布 1 月利率決策會議紀錄，內容與 1 月會後聲明一致，皆強調美國經濟前景佳且通膨可望達成目標，市場解讀略偏鷹派；2/23 FED 將於國會發布貨幣政策半年報、2/28 FED 新任主席鮑威爾將赴國會發表證詞，這都將使投資人保守觀望，恐不利美股後續表現。

第二、儘管行政院主計處 2/13 公布 2018 年台灣經濟成長率預測值，由原本 2.29% 上修至 2.42%，國發會亦對國內經濟前景展望樂觀，但由於美股表現仍是台股近期最大的系統性風險所在，而且台股上檔套牢賣壓沉重，加上 MSCI 於 2/13 公布台股第一季之季度調整，全球新興市場指數與 MSCI 亞洲剔除日本指數皆調降 0.01%，不如市場預期，因此台股仍宜謹慎保守看待。

第三、技術面觀察。昨日台股呈現紅盤日落後補漲走勢，強漲近 300 點，然而，儘管向上突破半年線，但是季線 10748 點及 2/5 向下跳空缺口 10855 點為短線沉重套牢賣壓區，加上月線持續下彎、並與季線死亡交叉，技術面仍然維持偏空格局。

第四、昨日盤面觀察。台股呈現春節落後補漲行情，蘋概股紅光滿面，由台積電與大立光分別大漲 2.54% 與 7.34% 領軍，GIS-KY 與致茂漲停，美律漲逾 9%；挖礦概念股在比特幣強勢漲回 1 萬美元激勵下，撼訊、技嘉、創意皆亮燈漲停，智原與微星皆漲逾 4%；金融股亦不遑多讓，受惠於升息預期心理，中信金、兆豐金、玉山金、台新金、永豐金等皆漲逾 2%。