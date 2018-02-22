聯準會高官：華爾街反應過度 聯準會不該被市場牽着走

摘要：Fed 明尼阿波利斯分行主席 Kashkari 稱，聯準會制定政策不可能根據市場波動來。上月末聯準會會議聲明提到，「進一步」循序漸進升息未來可能得到保障。Kashkari 說，用「進一步」是想說延續當前路徑。

又一位聯準會高官看淡市場震動的影響，暗示要延續當前升息路徑。

當地時間 21 日本周三，明尼阿波利斯聯儲主席 Neel Kashkari 接受彭博採訪時表示，聯準會官員不應該讓金融市場決定利率決策，

「華爾街對一切都反應過度，上行也好下行也好都反應過激。我們制定政策不可能根據市場短暫的上漲和下跌來。」

Kashkari 還提到最近公布的美國 1 月非農就業報告，說不想為一份報告反應過度，我們不想否認數據，但我也不想為一個月的數據波動反應過度。

上月末聯準會會議聲明提到，「進一步」循序漸進升息未來可能得到保障。Kashkari 說，會議聲明的每個措辭都經過了討論，用「進一步」這個詞是想說延續目前的路徑。

Kashkari 今年沒有聯準會貨幣政策委員會 FOMC 的投票權，去年有。他和芝加哥聯儲主席 Evans 去年 12 月均投票反對聯儲升息。

本周三稍早講話的 Fed 達拉斯分行主席 Robert Kaplan 也認為今年聯準會應繼續循序漸進升息。但 Fed 費城分行主席 Harker 稱今年升息兩次可能適當。

本月 5 日到 9 日一周美股重挫後大幅震盪，有一種猜測是本月初公布的 1 月美國非農就業報告表現明顯好於預期，最引人矚目的 1 月平均時薪年增率增長 2.9%，創逾十一年新高。這讓市場預計利率會更快上漲，此後美國市場股債雙殺。

本月第二周美股重挫後大幅震盪，此後多位聯準會高官表態淡化股市巨震影響。

聯準會「三號人物」、Fed 紐約分行主席杜德利說，大跌對金融市場參與者來說是大事件，但這對央行官員來說根本不是什麼了不得的。

Fed 達拉斯分行主席稱股市調整是健康的，Fed 聖路易斯分行主席稱本周是最預料之中的拋售。

傳出白宮考慮提名其為聯準會副主席消息的 Fed 克里夫蘭分行主席 Mester 說，美股的震盪遠沒有大到傷害美國經濟的地步，「我預計經濟會度過這段市場震盪，我沒有改變我的前景展望。」

Mester 還稱，稅改的正面影響較大是經濟上行的一個風險源；若經濟增長有上行風險，可能要加快升息。

『新聞來源／華爾街見聞』