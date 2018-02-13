比特幣一周反彈近5成 摩根大通文件：加密貨幣不會消失

比特幣周二上午試圖向 9000 美元發起攻擊，但未能成功，最高來到 8925 美元，之後在 8600-8800 美元附近盤整。

較前波 2 月 6 日以來的低點，比特幣反彈漲幅已約 48%。雖然外在監管傳言不斷，但美國的態度未如原先預期嚴厲，而一度最強硬的銀行界，也出現更加溫和的回應。

比特幣近一日走勢 (圖表取自 Coindesk)

摩根大通 (JP Morgan) 周一發布一篇長達 71 頁的文件，針對區塊鏈與加密貨幣發表看法，顯然較先前執行長 Jamie Dimon 更加寬容。這篇被稱為「比特幣聖經」的報告中，承認區塊鏈與加密貨幣在許多方面都是有益的，特別是渴望去中心化、希望能夠點對點、匿名交易的用戶。

對於比特幣交易，摩根大通專家更偏向相信，加密貨幣能繼續吸引投資者，並能幫助投資組合多樣化。考慮到先前 Dimon 的激進說法，表示會解雇任何交易加密貨幣的員工，這篇報告抱著更高的接受度。

據《Market Watch》報導，報告中，摩根大通不僅認為比特幣「不會消失」，更肯定區塊鏈技術，在儲存與追蹤的角度上看潛力巨大，並且因為加密而添增安全性，有相當高的需求。

不過以當前來看，比特幣交易過於昂貴，需要多負擔的買賣價差太高，這削弱了它做為交易資產的價值。加上價格波動率過高，也很難受到大型機構的歡迎。而全球監管加密貨幣的觀點歧異，這都使比特幣能力受限，無論想取代黃金或貨幣都是極大的挑戰。

《fxstreet》報導，由技術面看，比特幣價格在 21 小時移動平均線之上，要保持上方才能維持上漲動能，上升的阻力約在 9000 美元。