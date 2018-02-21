【港股解碼】優勢疊加，行業複蘇，美高梅中國的2018很有看點

春節正當進行時，走親訪友，把酒言歡的空當，自然也少不了麻將、撲克、雙色球、3D、七樂彩、兩步彩、PK10、超級大樂透、排列3、排列5、22選5、七星彩、傳統足彩勝負等娛樂項目來助興。

而在商業界，我們習慣把該類業務稱作博彩業，把以此爲主營業務的公司稱爲娛樂博彩公司，比如美高梅中國(02282-HK)、永利澳門（01128-HK）、銀河娛樂（00027-HK）、金沙中國（01928-HK），都是業內鼎鼎大名的“玩家”。

鑒于文章篇幅有限，今天我們主要來講講美高梅中國。

美高梅中國2017年營收增加，淨利潤減少

美高梅中國的主要業務爲于澳門經營娛樂場幸運博彩、其他娛樂場博彩及相關酒店及度假村設施，以及發展綜合度假村。

2016 年 8 月以來，受澳門市場、新博彩及非博彩業務的推動，行業整體呈複蘇趨勢，美高梅受益于此，營收持續增加。

根據其在昨日晚間發布的2017年度業績報告，截至12月31日止年度，集團實現總收益約153.56億港元，同比上年的146.1億港元增加3.01%；其中，娛樂場收益達150.54億港元，同比增加3.06%；經調整EBITDA達45.87億港元，同比增加2.13%。

此外，經營利潤26.24億港元，同比減少15.3%；公司擁有人應占淨利潤達23.20億港元，同比減少23.6%；每股基本盈利61.1港仙。

緣何營收增加，淨利潤反倒減少了呢？對此，美高梅也給出了原因：經營利潤減少主要是由于爲籌備已于2018年2月13日開幕的美獅美高梅的開業前成本增加至4.591億港元所致；淨利潤減少則由于就美高梅金殿超濠于年內的可分派利潤確認遞延稅項負債3.171億港元所致。

而在資本市場，美高梅股價近一年來穩步上漲，當前股價達24港元左右，較2017年初上漲超50%。今日則繼續高開高走態勢，在昨日上漲4.23%的基礎上再度攀高1.5%。

美高梅中國股價走勢

顯然，資本市場對美高梅未來的走勢秉持樂觀態度。而在春節旅澳遊客大增、國內人均財富不斷增長、政策影響見底，及公司在博彩領域擁有較強的品牌影響力和競爭優勢的背景下，美高梅預期也會收獲一個不錯的2018。

優勢疊加，美高梅的2018年看上去很美

美高梅系澳門六大賭場之一，憑借浸潤博彩行業多年來積累的豐富運營經驗和客群優勢，公司在博彩領域擁有較強的品牌影響力和競爭力，特別是在客戶關系培養上，美高梅能夠抓住高端中場客戶的回頭率，從而使得貴賓廳表現優于同行，帶動毛利率同比上揚。

同時，國內富裕階層人數增加，促使消費升級加速，也爲美高梅的發展提供了外驅動力。按照財富品質研究院的統計數據，截至2016年末，中國擁有千萬富豪超過400萬人，億萬富豪15萬人，已形成全球最大的高端財富群體。預計淨資産超過100萬元的中産階級將從2016年的7400萬人增加到2021年的1.12億人，而可支配收入的同期複合年均增長率將達18%到2.1萬億美元。隨著富裕階層的壯大，休閑娛樂等非必需消費品支出將大幅增加，“澆灌”到博彩業“身上”，産生“水漲船高”的效應也是自然而然之事。

此外，挺過了政策收緊的“困難期”，旅澳遊客也開始“欣然出動”。僅在春節期間，2月15-19日訪澳旅客總人數按年上升9.2%，達66.77萬人，訪澳內地旅客人數按年增長16.8%至48.5萬人。但和美國人去過拉斯維加斯滲透率15%相比，目前國內遊客去過澳門的滲透率僅爲2%左右，市場上漲空間巨大。

顯然，在收入和人頭占相當分量的博彩行業，上述雙重利好疊加，必將助力美高梅業績膨脹。

除此之外，美高梅自身業務結構的變化也有“錦上添花”之效。經過多年布局，公司多元化收入結構趨于均衡。截止2017年末，公司貴賓博彩業務、主場地賭枱博彩業務以及角子機業務的總贏額，分別達85.67億港元、81.39億港元、14.07億港元，占娛樂場所收益總額的比重爲47.3%、44.9%、7.8%；而新建路氹項目和新開業美獅美高梅將大大提高公司高端遊客接待能力，並使其的客戶結構變化進一步下沈到高端中場，隨著VIP客戶能量釋放及周期延展，美高梅2018 年業績增長保持信心。

作者：董虹

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