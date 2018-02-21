〈台股狗年開紅盤〉宏達電農曆年前完成組織調整 張嘉臨去職未衝擊股價表現

宏達電 (2498-TW) 在農曆年前最後一個上班日拋出人事震撼彈，智慧手機暨穿戴裝置事業處總經理張嘉臨因個人生涯規劃辭職，將自立門戶成立 AI 服務公司，另外，在組織架構上也進行調整，台股今 (21) 日開紅盤大漲，宏達電也未受到高層人事異動的衝擊，股價開高走高站上 5 日線，盤中漲幅逾 4%。

宏達電在過年前一連兩天宣布組織及人事異動消息，董事長王雪紅農曆年前再發信給員工，強調今年是加速推展策略目標的一年，HTC 已經準備好充分利用 5G 殺手級應用的趨勢，因此近日進行快速調整及組織轉型，將在全球五大區分設總經理，整合智慧手機及 Vive 行銷與業務。她認為，透過組織轉型及業務行銷整合，將有助發展整體業務。

王雪紅在給員工的信中指出，將委託各區領導者來推動產品組合，且將創新產品投放到各自地區市場；各地區負責人分別是，美洲區總經理 Daniel O’Brien，歐洲區總經理 Paul Brown，北亞區總經理鮑永哲，中國區總經理汪叢青， 台灣區總經理陳柏諭。

另外，張嘉臨也以個人生涯規劃理由辭職，將成立 AI 服務公司，張嘉臨強調，看準未來 AI 人工智慧的大趨勢，將自行創業成立 AI 服務公司，鎖定企業用戶，預計農曆年後將成立新公司。

宏達電去年第 3 季稅後淨損 31 億元，每股稅後淨損 3.8 元，連續 10 季都呈現虧損；累計前 9 月稅後淨損 71.02 億元，每股淨損 8.64 元；去年第 4 季合併營收 157.46 億元，較第 3 季 157.06 億元略增，合計全年合併營收 621.2 億元，年減 20.5%，寫下 2005 年來 12 年新低，法人預估第 4 季恐仍難逃虧損，全年虧損恐逾 1 個股本。

宏達電 1 月合併營收 34 億元，月減 15.32%，年減 27.03%，再探去年 8 月來、近 5 個月低點，今年 1 月相繼有 VR 一體機 VIVE Focus 出貨、U11 EYEs 及 HTC U11 + 豔陽紅新色上市開賣，預期將有助首季營運表現；另外，與 Google 完成 11 億美元合作協議，將在首季入帳，將大幅挹注業外表現。

MWC 將在下周登場，宏達電董事長將領軍親征，且將在巴賽隆納時間 2 月 26 日下午以「打造更好的內容與媒體」為題發表專題演說，預計將會分享在 VR 的布局與未來願景。

宏達電力拚要以 VR 重返榮耀，年前張嘉臨去職，並未衝擊今日開紅盤的表現，早盤以 62.6 元開高，一度拉升到 62.8 元，盤中漲幅逾 4%，表現強勢。