操縱選舉、劫持無人機和汽車…這是專家們對AI技術的最新警告

摘要：AI 對人類的威脅不僅是奪走工作機會。專家認為，被惡意使用的 AI 技術，不僅可能操縱選舉，製造精準網路攻擊，還可能劫持無人機和汽車。未來，迅猛發展的 AI 技術可能會助推網路犯罪急劇增加。

人工智慧（AI）近年來的發展引人矚目，但是，其中潛在的風險也引起了不少專家的擔憂。

在一些專家眼裡，在不久的未來，如果迅猛發展的 AI 技術被惡意使用，不僅可能製造惡意假新聞、製造網路攻擊，甚至會毀壞基礎設施。

在題為《惡意使用人工智慧：預測、防範與緩解》的報告中，26 名來自人工智慧、網路技術、安全領域的專家警告，如果不能有效管控惡意使用 AI 技術，那麼在未來數年中，網路犯罪將急劇增加。

這份報告稱，如果 AI 技術繼續如此快速地發展，那麼全球現有的數字和實體防禦機制將很快對 AI 技術束手無策。

這份報告預計，在未來五到十年中，由於 AI 技術可以對人類的行為、情緒和思想有更為全面的認識，同時掌握更大規模的數據庫，因此可能會製造一些難以識別真偽的假新聞在社交媒體上大肆傳播，從而通過社交媒體和廣告等方式來影響乃至操縱選舉和其他政治事件。

在網路攻擊方面，這份報告認為，藉助 AI 的力量，網路犯罪分子將能夠實現更精準的犯罪。此外，報告還提到，AI 技術還可能會劫持無人機和自動駕駛汽車，被劫持的無人機和自動駕駛汽車甚至可能成為武器。

之所以未來 AI 技術如果被惡意使用，會產生如此嚴重的後果，一個重要的原因是 AI 技術已經走進人們的日常生活。人們的行為方式都被 AI 以不同形式記錄下來，形成巨大的數據庫，從而為上述的精準犯罪提供可能。

這份報告的作者之一，劍橋大學危機研究中心的 Sean O hEigeartaigh 博士指出，AI 是改變規則的技術，這份報告預計了未來五到十年中可能發生的事情。他認為，如果 AI 被惡意使用，那麼將會威脅人們的現實生活。

雖然沒有提出具體的應對方法，但是這份報告敦促決策者和研究人員共同努力，為可能出現的 AI 被惡意使用的情況做準備，同時敦促開發者想辦法避免 AI 技術被惡意使用。

在 AI 最為廣泛使用的矽谷，巨頭們的態度明顯不同。Space X 的創始人馬斯克一直擔憂進展過快的 AI 技術會給人類帶來威脅，但 Facebook 的 CEO 祖克柏卻對 AI 技術持樂觀態度，微軟的比爾 · 蓋茨也對 AI 比較「放心」，認為未來 AI 技術將以更少的勞動力製造更多的產品和服務。

『新聞來源／華爾街見聞』