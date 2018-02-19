〈狗年產業景氣展望〉車用、AI及3D感測帶動 光學產業今年續旺

去年光學元件族群營運亮眼，狗年光學元件廠營運仍受市場關注，焦點將在車載光學元件大量運用，另外 AI 人工智慧、3D 感測需求興起，可望推升產業景氣走揚。

股王大立光 (3008-TW) 卻年股價一路走揚，最高價一度達 6075 元創台股新紀錄，同族群玉晶光 (3406-TW) 營運也不俗，引發比價效應，去年也以 590 元創新天價。

值得注意的是，大立光、玉晶光等手機鏡頭廠在 1 月因蘋果下單減少，營收呈現下滑，但由於目前蘋果 3D 感測新設計僅限 iPhone X 一款，法人看好蘋果可能在更多新機種導入 3D 感測設計，預期玉晶光將有機會因此取得來自蘋果的光學元件訂單。

相對蘋果光學元件 1 月營收失色，搶攻車用市場應用的先進光 (3362-TW)1 月營收，也達 1.84 億元創新高，刷新去年 9 月的紀錄，月增 21.05%，年增 83.13%，先進光由於擴產及產品應用擴散，公司高層對狗年營收充滿信心，並認為狗年營收將可一路上揚。

先進光已打入 VOLVO 車用環景需求，預計將進一步擴大到盲點偵測、偏離車道警示系統，將對營運帶來不少挹注效果。

亞光 (3019-TW) 及今國光 (6209-TW) 部分，兩大廠具備玻璃、塑膠及非球面模造玻璃鏡片生產能力，積極在車用光學元件及手機光學變焦開發新市場，亞光董事長賴以仁指出，亞光目前有每月 650 萬片研磨玻璃的生產能力，是最大優勢；亞光也規劃擴充非球面模造玻璃鏡片的產能，成長動能來自掃地機器人、光通訊、車載鏡頭等應用，期望 2018 年營運有望優於去年。

亞光車載鏡頭已切入歐美汽車供應鏈，去年車載鏡頭占亞光營收約 5.3%，每月出貨量約 55 萬顆，今年占比有望逾 10%。同時，亞光新開發非球面模造玻璃，打造 G＋P 混合 5 倍變焦鏡頭，將以解決大光圈、鏡頭高度、變焦等瓶頸為重要訴求，目前正送樣中，最快第 3 季出貨。

佳凌 (4976-TW) 持續耕耘車用市場長達 8 年，即將進入收割階段，加上安控、投影機等「非相機」產品線接單佳，1 月營收 1.33 億元，創 10 個月來新高，月增 4.1%、年增 32.9% 的好成績，佳凌第 1 季營收有機會較去年同期大增 3 成。

佳凌提前佈局「非相機」領域，今年全年營收比重有機會拉高到 5 成，佳凌身為全球最頂級的車用光達 (LiDAR) 廠商威力登 (Velodyne) 的鏡頭供應商，擠身自駕車和 3D 感測概念股。

蘋果推出新一代 iPhone X 搭載 3D 感測及人臉辨識技術，手機晶片龍頭高通也宣布搶進 3D 感測市場，華晶科 (3059-TW) 董事長夏汝文指出，未來 3D 感測技術未來 5-8 年將維持榮景，除在手機外，也將擴大應用層面到安控、自駕車與智能家居等 3 大領域。

華晶科以數位影像晶片及數位相機開發起家，在手機雙鏡頭影像系統開發，及 3D 感測技術都有佈局，並已和美半導體廠共同完成最新產品晶片開發，並已進入測試，新晶片預計年第 1 季量產，預估最快在今年中可以在市場見到搭載此晶片的智能家居產品。