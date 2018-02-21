國民黨團拜馬英九三問民進黨執政台灣有更好？

農曆新年假期剛結束，國民黨今 (21) 日在中央黨部舉行新春團拜，前總統馬英九在致詞時批評，民進黨過去總說國民黨不倒、台灣不會好，如今國民黨失去政權，台灣有更好嗎? 社會有更和諧嗎? 兩岸更繁榮和平嗎？他近期跟民眾接觸，感到大家對時局都很失望，對國民黨的期待也愈來愈殷切，這是對黨過去執政的肯定，所以他希望黨能打好年底選戰，並為兩年後大選奠定勝利基礎。

國民黨新春團拜由原住民傳統舞蹈以及戰鼓表演開場，展現新年新氣象，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前主席吳伯雄、副主席郝龍斌、中央委員連勝文等人都到場。

馬英九今日身穿近期爆紅的 KMT 帽 T，並用解釋帽 T 一詞的英文來由；馬英九說，過年期間，他穿 KMT 帽 T 到市場買菜及拜廟祈福時，受到民眾熱烈歡迎，也得到媒體注意，使得衣服的詢問度提高不少，甚至賣到缺貨，這對國民黨的士氣帶來正面的影響，帽 T 熱銷不但可以充足黨務經費收入，更代表國民黨了解年輕人的喜好。

吳敦義則說，春節期間他在全台各地廟宇祈福，希望不論宗教、神明都能庇祐台灣風調雨順，中華民國國泰民安，兩岸可以和平穩定發展；吳敦義期許，國民黨的目標是在選戰中獲勝並重返執政，替人民建立廉能的政府，經濟發展兼顧繁榮與均富，社會重返公益和諧，兩岸關係和平穩定。

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